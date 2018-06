Mal eben kurz die Welt retten

Anzeige

Profit, Rentabilität und Wachstum. Diese Worte schwirren in vielen Seminaren an der Universität Mannheim durch die Luft wie Mücken in der Abenddämmerung auf den Neckarwiesen. Zumindest aber im universitären Milieu sind auch Nachhaltigkeit und soziales Unternehmertum geflügelte Begriffe. Studierendeninitiativen wie Infinity und Enactus setzen sich dafür ein, Unternehmertum umzudenken.

Die Businessschool der Universität war nun ein Wespennest der Nachhaltigkeitsexperten. Unter dem Motto „The Transformation towards Sustainable Business: Empowering Stakeholders for Sustainable Innovation, Production, and Consumption“ (Die Verwandlung zur nachhaltigen Wirtschaft: Interessengruppen für nachhaltige Entwicklung, Produktion und Konsum stärken) tauschten sich Nachwuchswissenschaftler zwölf verschiedener Ländern auf einem dreitägigen Kongress aus. Die meisten davon sind Betriebswirte.

Der Nachhaltigkeitskongress Gegründet wurde der Nachhaltigkeitskongress „Business & Society Seminar“ in Louvain in Belgien und richtete sich zunächst nur an Studierende belgischer Hochschulen. Der öffentliche und kostenlose Kongress fand zum achten Mal in Folge statt – dieses Jahr mit 71 Teilnehmenden in Mannheim. Eine deutsche Universität ist erstmals Gastgeber. Veranstaltet wurde er vom Lehrstuhl für Corporate Social Responsibility. Die Teilnehmenden kommen aus zwölf verschiedenen Ländern, jedoch vorrangig aus Deutschland, Frankreich und Belgien. Insgesamt nahmen dieses Jahr 24 erfahrene Wissenschaftler an dem dreitätigen Kongress teil. Der Rest waren Promovierende. cel

Allerdings verlaufen die inhaltlichen Grenzen fließend. Jedes Thema ist willkommen, so lange es die Beziehungen zwischen Gesellschaft und Unternehmen betrachtet. Dementsprechend entspannt ist die Atmosphäre. Alle Duzen sich. Anzugträger überwiegen, aber auch Birkenstock-Sandalen und Piercings findet man. Die Hauptorganisatorin des diesjährigen Kongresses, Laura Marie Edinger-Schons von der Uni Mannheim, eröffnet das Seminar: „Wenn das hier das Line-up eines Festival wäre, hätte ich die Freude, Beatles und Rolling Stones gleichzeitig willkommen zu heißen.“ Damit ist die Bühne frei für den Paul McCartney der Unternehmensethik Andrew Crane von der englischen Universität Bath. Statt Pilzkopf trägt er Glatze und smarte Brille und forscht zu moderner Knechtschaft.