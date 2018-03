„Man kann nichts verlieren“

Anzeige

Dass der Universität das Ausschöpfen des Kontingents so gut gelinge, liege an der Tatsache, dass Stipendien in Mannheim schon immer einen hohen Stellenwert besaßen. Bereits 2007, vier Jahre vor der Einführung des Deutschlandstipendiums, sei passend zum 100. Geburtstag der Universität das sogenannte Mannheimer Stipendium als eines der ersten Universitätsstipendien in Deutschland initiiert worden. Aus diesem Grund habe Mannheim schon vor der Einführung des deutschlandweiten Stipendiums auf ein umfangreiches Netzwerk von Freunden und Förderern zurückgreifen können.

„Dank der Erfahrungen durch das Mannheimer Stipendium gelang dem Deutschlandstipendium in Mannheim ein fliegender Start“, so Josef Zimmermann, der Vorsitzende des Vereins der Freunde der Universität. Der Verein begleitet den Werdegang des Stipendiensystems in Mannheim seit der ersten Stunde. Als Schnittstelle zwischen Universität und freier Wirtschaft war er nicht nur Vorreiter bei der Gewinnung externer Geldgeber, sondern ist mit 17 Stipendien darüber hinaus auch der größte Einzelstipendiengeber in Mannheim.

Investition in die Zukunft

Dass Stipendien wichtig sind, bestätigt auch der zweitgrößte Stipendiengeber der Universität Mannheim, die BASF. „Die Unterstützung des Deutschlandstipendiums ist für uns eine wichtige Investition in die Zukunft von uns allen“, so Kristina Julia Seebacher von der BASF. Durch eine finanzielle und ideelle Förderung übernehme man soziale Verantwortung und könne gleichzeitig Talente gezielt und frühzeitig fördern. So unterstütze man die Ausbildung von Fachkräften in Deutschland, um auf lange Sicht die globale Wettbewerbsfähigkeit zu sichern.

In der Metropolregion Rhein-Neckar fördert die BASF neben der Universität Mannheim auch die Hochschule Mannheim sowie die Universität Heidelberg mit insgesamt 39 Stipendien.

