Marschieren für die Zukunft

„Wir sind hier, wird sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut“, ruft die Menge im Einklang mit den Silben unermüdlich. Die Rufe werden lauter, schneller und intensiver. Inmitten der Menschenmasse steht mitgrölend Miray Cicek und steckt ein großes, gelbes Plakat in die Luft – die Aussage ist klar: „Stoppt den Klimaschmutz, beginnt mit Klimaschutz“ steht in großen, schwarzen Buchstaben auf ihrem Schild. Umringt von einem Meer aus Plakaten schweift der Blick der Studentin durch die Menge, die gebürtige Pfälzerin versucht, sich einen Überblick zu verschaffen. Viele Aufschriften stellen Fragen, die zum Nachdenken anregen. Thematisieren den Schnee, der durch den Klimawandel weniger werden wird. So steht auf einem Karton: „Oma, wie sieht ein Schneemann aus?“ Oder: „Ich bin so wütend, ich habe sogar ein Plakat gemacht“, prangt auf einem anderen.

Die Studentin ist gemeinsam mit ihrer Freundin Marie Hausner, mit der sie Politikwissenschaft an der Universität Mannheim studiert, Teil der weltweiten „Fridays For Future“-Klimabewegung, für die auch jüngst wieder Schüler und Studierende aus mehr als 1800 Städten in 105 Ländern demonstriert haben. Die zwei Freundinnen haben sich bereits vor der Demonstration getroffen, um Pappkartons zu bemalen. Diese sind für Miray ein wichtiger Bestandteil der Aktion. „Ich wollte unbedingt ein Plakat basteln, um zu zeigen, dass ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe. So kann man seine Aussage besser auf den Punkt bringen“, sagt die 21-Jährige.

Von Schweden um die ganze Welt

Angestoßen wurde die globale Bewegung von der schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg. Die 16-jährige Schülerin begann vergangenes Jahr, immer freitags vor dem schwedischen Parlament zu streiken, anstatt in die Schule zu gehen.

Ein Blick auf die Uhr. Die Kartons zu machen hat mehr Zeit in Anspruch genommen als gedacht. Die Zeit drängt – der Freitagsmarsch der Zukunft beginnt um 11 Uhr auf dem Ehrenhof der Universität Mannheim. Beim Blick über den Vorhof des Barockschlosses fallen viele junge Gesichter auf. Es sind weniger Studierende als Schüler. „Das ist wahrscheinlich so, weil viele Studierende über das Wochenende heimfahren“, sagt Miray, die genau das Gleiche tun wollte. Weil es ihr jedoch wichtig ist, für die Zukunft aller einzustehen, hat sie sich gegen die Heimfahrt in die Pfalz entschieden. Längst sind es nicht mehr nur Schüler, die auf die Straßen gehen, sondern auch Studierende und Eltern. Zudem haben Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich und der Schweiz eine Stellungnahme unterzeichnet, um die Klimabewegung zu bestärken.

Die Kommilitoninnen haben an diesem Freitag keine Universitäts-Veranstaltungen, und schwänzen somit nicht, wie viele Schüler, die eigentlich Unterricht hätten. Die Hürden, um bei der Aktion mitzumachen, sind für Studierende demnach viel geringer. Dennoch sind mehr Schüler vor Ort. Im Ehrenhof angekommen hängen die Wolken am Himmel tief. Es ist grau und trist. „Eigentlich war Regen für heute angesagt“, sagt Marie. „Wir wären aber auch mitgelaufen, hätte es geregnet. Einfach, weil uns diese Demonstration so wichtig ist.“ Denn nur so lasse sich Druck auf die Politik ausüben, ergänzt die 20-Jährige. Die Menschenmasse beginnt, sich zu bewegen. Raus aus dem Ehrenhof in Richtung Straßenbahnschienen. Der Marsch kommt nur langsam voran, bis er kurz vor dem Paradeplatz bereits das erste Mal zum Stehen kommt. Die vorderen Demonstranten gehen auf die Knie, der Rest folgt ihrem Beispiel. Verwunderung macht sich breit. „Verstehst du warum wir in der Hocke auf dem Boden sitzen?“, fragt Miray ihre Freundin. Doch die beantwortet die Frage nur mit einem Schulterzucken. Dennoch sei es ein schönes Gefühl gewesen, sagt Marie später. „Alle stehen für das Gleiche ein, das hat sich richtig angefühlt.“ Die Masse richtet sich wieder auf und bewegt sich in Richtung Rathaus.

„Nicht erst in ein paar Jahren“

Davor angekommen werden die Rufe immer schneller, Kartons mit Aufschriften wie „Die Dinos dachten auch, sie haben noch Zeit“ werden in die Luft gestreckt. Ein Plakat zeigt eine Sanduhr, die fast abgelaufen ist. Daneben steht in großen, schwarzen Druckbuchstaben: „Tick Tack – Die Zeit läuft.“ „Bei solchen Plakaten merke ich, wie wichtig und vor allem dringend die ,Fridays For Future’ eigentlich sind. Es geht darum, dass jetzt gehandelt wird und nicht erst in ein paar Jahren“, sagt Miray und schließt sich den Rufen energisch an: „Wir sind hier, wir sind laut, weil ihr unsere Zukunft klaut.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 27.03.2019