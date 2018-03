Mathematik im Video-Format

Anzeige

Der Mannheimer Mathematik-Professor Leif Döring erhält den Ars-Legendi-Fakultätenpreis 2018 für Mathematik. Er entwickelte ein Konzept für individualisierte Tutorien, die sich nach den Interessen und Problemen der teilnehmenden Studierenden richten. Während früher in den studienbegleitenden Tutorien Musterlösungen für Klausuren vorgestellt wurden, geht Döring mit seinem neuen Konzept viel flexibler auf die Studierenden ein.

Die Musterlösungen werden als YouTube-Videos zur Verfügung gestellt, so dass die Studierenden diese in Ruhe anschauen können. In den Tutorien bietet der Dozent nun variierende Inhalte an: In einigen wird der Vorlesungsstoff wiederholt, in anderen können bessere Studierende sich komplexeren Aufgaben widmen. Studierende wählen individuell nach ihren Bedürfnissen das passende Tutorium.

Döring hat seit 2017 einen Lehrstuhl für Stochastik an der Uni Mannheim inne. Der Ars-Legendi-Preis ist die höchste deutsche Auszeichnung im Bereich der universitären Lehre. igl