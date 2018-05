Mehr als ein Postkartenmotiv

Anzeige

Jedes Foto hat etwas Besonderes

„Wir haben uns die Bilder in mehreren Durchgängen angesehen, manche haben sich erst nach dem dritten Mal erschlossen“, erzählt Claude W. Sui. Er habe darauf geachtet, ob ein Konzept hinter dem Bild steht, auf die Komposition, ob das Bild ein Schnappschuss ist oder eine gewollte Ordnung, vielleicht sogar eine Aussage sozialer Art beinhaltet. „Es sollte über die Postkartenperspektive hinausgehen“, sagt Sui. So entdeckt er beim Rundgang an jedem Bild etwas Besonderes – sei es eine besondere Spiegelung, eine Bildachse oder hervorstechende Farbtöne. „Es ist überraschend, wie der Blick auf das Mannheim, das wir jeden Tag sehen, durch ein Bild ganz anders werden kann“, fügt Bjelicic hinzu. Man fange an, Mannheim mit neuen Augen zu sehen.

Deswegen nennt Sui die Fotografie auch „gestaltendes Sehen“. Dass Mannheim nicht nur aus Postkartenmotiven wie dem Schloss oder dem Wasserturm besteht, zeigen die Bilder der drei Sieger: Theresa Moosmann, von der gleich zwei Bilder in der Ausstellung hängen, hat den ersten Platz erreicht. Auf ihrem Bild spiegelt das Hotel „Speicher 7“ am Hafen mit dem Himmel um die Wette. Auf die Idee sei die 23-Jährige gekommen, weil sie gerne am Hafen entlang spaziere: „Der industrielle Blick auf Mannheim hat mich schon immer begeistert und fasziniert“, erzählt die Studentin der Wirtschaftspädagogik (Wipäd). Den industriellen Blick zeigt auch das Foto des Zweitplatzierten, Manuel Neumann. Der Master-Student der Politikwissenschaft wusste genau, welches Motiv er fotografieren würde, als er von dem Wettbewerb gehört hat: „Jeden Morgen, wenn ich den Rollladen hoch mache, sehe ich die Haltestelle Rheinstraße am Jungbusch“, erzählt er.

„Rot-Grün-Schwäche“

Diese verschlungenen Straßen, Brücken und Unterführungen repräsentieren in gewisser Weise auch das Drunter und Drüber, das er in seiner Zeit in Mannheim bis jetzt gehabt habe. „Es ist interessant zu versuchen, aus etwas, das eigentlich gar nicht schön ist, etwas Schönes zu machen“, erklärt Neumann. Von der Idee, seinen Blick auf Mannheim zu zeigen, war auch Ye Fung Tchen begeistert: „Viele Leute, die nach Mannheim ziehen, sind beschränkt auf die Quadrate und den Jungbusch. Aber Mannheim besteht aus viel mehr, auch aus allen Leuten, die hier leben.“

Mit seinem Foto, das ein vor einem roten und einem grünen Container stehendes Rapper-Kollektiv aus Mannheim zeigt, hat der 26-Jährige den dritten Preis erreicht. Er habe das Fotografieren erst vor Kurzem wiederentdeckt und nun zu seinem Nebenberuf gemacht. Sein Bild hat er „Rot-Grün-Schwäche“ getauft. Damit wolle er zeigen, dass viele etwas nicht erkennen, obwohl es direkt vor ihren Augen liege.

