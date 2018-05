Anzeige

„Uns ist durchaus bewusst, dass unser Wirkungskreis noch sehr klein ist. Deshalb wollen wir unsere Forderungen in einer offenen Diskussionsrunde mit anderen Interessierten weiter entwickeln und so nach außen tragen“, sagt Brülke. Gemeint ist die offene Diskussionsrunde, die die Gruppe für alle am Thema Interessierten geplant hat. „Wir respektieren alle Meinungen und suchen vor allem in der offenen Diskussionsrunde den Austausch mit anderen Meinungen. So wollen wir durch die offene Diskussion, an der jeder teilnehmen kann, gemeinsam Handlungsansätze und Forderungen für das Leben in einer digitalen Gesellschaft ableiten. Die Thesenpapiere sollen lediglich den Diskurs öffnen“, sagt Brülke.

Bei der offenen Diskussionsrunde soll jedes Thema an einem Themen-Tisch diskutiert und durch jeweils einen Experten zum Thema sowie von einem Mitglied von „Wir und Jetzt“ unterstützt werden. Die Besucher seien hierbei nicht an einen Tisch gebunden und können so zwischen den Themen wechseln. Für die Gruppe stellt diese Diskussionsrunde somit den ersten Schritt auf dem Weg zu mehr Bewusstsein für den digitalen Wandel dar.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.05.2018