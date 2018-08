Mit dem Koloss auf der Straße

Anzeige

Jeden Tag und zu jeder Stunde sitzen hunderte Menschen in den Straßenbahnen Mannheims. Einige sind noch im Halbschlaf, manche lesen Zeitung, andere hören Musik. Feriengruppen oder Schulklassen schreien auf dem Weg ins Museum durcheinander. Abends ist das Partyvolk auf den Beinen und will schnell in Bars und Clubs. In den Bahnen treffen alle Schichten und Altersgruppen aufeinander. Gefahren werden diese 30 Tonnen schweren Fahrzeuge auf den Schienen in Zukunft auch von Studenten.

Jede Haltestelle kennen

Zulassungsvoraussetzungen und Prüfungen Als Voraussetzung für die Ausbildung muss man mindestens 21 Jahre alt sein. Man braucht den Führerschein der Fahrzeugklasse B und sollte auch etwas Erfahrung im Straßenverkehr besitzen. Zusätzlich darf man nur maximal einen Punkt in Flensburg haben. Um als Bahnfahrer arbeiten zu können müssen die Studenten drei Prüfungen bestehen. Davon ist eine die Theorieprüfung. Zusätzlich eine Praxisprüfung in den Straßen Mannheims. Eine weitere Prüfung findet im Fahrsimulator statt. lob

Zwei Monate, sechs Tage die Woche und teilweise eine weite Anreise – die Studenten nehmen einiges auf sich, um hier in Mannheim eine Ausbildung zum Straßenbahnfahrer machen zu können. „Ich fahre jeden Tag 80 Kilometer hin und 80 Kilometer zurück“, erzählt Marvin König. Er studiert in Heilbronn Verkehrsbetriebswirtschaft und kann sich vorstellen, auch nach seinem Studium weiter in dem Bereich zu arbeiten. Für Tobias Simon und Gianluca Apruzzese steht fest, dass sie den Beruf als Bahnfahrer oder einen anderen Job in dem Bereich nicht dauerhaft ausüben möchten.

Tobias Simon studiert ab dem Wintersemester Medizin in Heidelberg und möchte sich später ganz der medizinischen Laufbahn widmen. Ähnlich ist es bei Gianluca Apruzzese, er studiert Englisch und Ethik auf Lehramt. Ein weiterer bahnfahrender Student ist Jamil Kharrat aus Syrien. Er ist seit drei Jahren in Deutschland. Mittlerweile studiert er Maschinenbau im vierten Semester. Die Ausbildungsgruppe ist also bunt durchmischt und die Auszubildenden kommen aus verschiedenen Fachbereichen.