Mit Walnüssen und Löwenbissen unterwegs

Anzeige

Was bedeutet verborgene Gegenwart? Dieser Frage gingen Literaturstudierende der Universität Mannheim bei einem Projekt nach, aus dem eine Ausstellung bei den diesjährigen Ladenburger Literaturtagen „vielerorts“ entstand. Diese finden ab morgen bis bis zum 14. Juli statt.

Die Germanistin Anna-Katharina Gisbertz leitete dieses Experiment: „Die Begeisterung bei den Studierenden, selbst praktisch tätig zu werden und dabei wichtige Erfahrungen zu sammeln, war groß.“ Die elf Studierenden übernahmen dabei die Aufgaben der Materialsammlung, Texterstellung, Pressearbeit, Flyergestaltung sowie die Planung der Eröffnung der Ausstellung.

Die Texte für die Ausstellung „Die verborgene Gegenwart“ entstanden aus Interviews mit den Ladenburger Einwohnern. Diese wurden gefragt, was sie immer bei sich tragen, das eine wichtige Bedeutung für sie hat. Vom Fahrrad für die Europareise über Walnüsse bis hin zu einer Narbe, die durch einen Löwen verursacht wurde, war alles in der verborgenen Gegenwart dabei. „Wir möchten, dass sich jeder Besucher auf seine Art und Weise in den Geschichten wiederfinden kann“, sagt Sina Roth, die im zweiten Semester den Master „Literatur, Medien und Kultur der Moderne“ studiert.