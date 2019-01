Möglichst weit oben

Im Januar und Februar stehen an der Uni Mannheim Hausarbeiten und Klausuren an. Unsere Serie fragt Studierende, wo sie am liebsten lernen.

„An einem Einzelplatz in der Jurabibliothek soweit oben wie möglich“, beschreibt Maximilan Schulz seinen Lieblingslernplatz. Der 22-Jährige studiert im fünften Semester Unternehmensjura an der Uni Mannheim und schreibt September 2019 den zivilrechtlichen Teil des ersten juristischen Staatsexamens.

Um so gut wie möglich vorbereitet zu sein, hat er schon im September mit dem Lernen begonnen. Bereits Mitte Januar steht aber eine andere, ebenso wichtige Klausur an: Wirtschaftsrecht Allgemeiner Teil (AT). „Einiges davon brauche ich auch für die zivilrechtlichen Klausuren des ersten Staatsexamens im Herbst.“ Vieles von dem Lernstoff gehe in den Lehrbüchern nicht genug in die Tiefe, deswegen lerne er viel mit Büchern Mannheimer Professoren.

Im Gegensatz zum Lernen in der Schule gestalte sich das Lernen jetzt komplett anders: „Nur Auswendiglernen reicht bei Jura nicht mehr. Außerdem muss man schon viel früher anfangen, für Wirtschaftsrecht AT habe ich Anfang November begonnen. Für die meisten BWL-Klausuren hat dagegen ein Monat Vorbereitung vollkommen gereicht.“ An einem optimalen Tag lerne er sieben bis acht Stunden in kompletter Stille. „Musik motiviert mich zwar, aber lenkt mich leider auch zu sehr ab. Dafür gibt es ausgiebige Pausen, um mich nicht wie ein Höhlenmensch zu fühlen.“

Der Bibliotheksbereich Schloss Ehrenhof ist auch deswegen Maximilians Stammbibliothek, weil er hier sein Dauerschließfach hat: „Das Dauerschließfach ist ein riesen Vorteil, den die BWL-Bibliothek beispielsweise nicht bietet.“ Dass diese Bibliothek in der Prüfungsphase wieder bis ein Uhr nachts geöffnet hatte, interessierte ihn aber eher weniger. Früher habe er zwar bis tief in die Nacht gelernt, mittlerweile habe er aber gemerkt, dass er morgens und abends sehr viel produktiver sei. Dafür müsse er nun eben früher aufstehen. lhs

