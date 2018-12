„Müll kann man als etwas Wertvolles sehen“

Die Weihnachtsdekoration in den Ladenschaufenstern, Schmuck an den Bäumen, Weihnachtsschnäppchen, Pakete und Geschenkpapier – zur Weihnachtszeit gehört vieles, was schön aussieht oder Freude macht. Doch viele Dinge, die Weihnachten so festlich machen, landen nach den Feiertagen auf dem Müll.

„Ich finde das paradox: Weihnachten gilt als Fest des Zusammenkommens, der Liebe, der Familie, aber man definiert sich darüber, wie viel man kauft und was man schenkt“, sagt Vera Glitsch. „Da werden so viele unnötige Dinge gekauft.“ Die 23-Jährige studiert Psychologie an der Universität Mannheim und beschäftigt sich seit mehreren Jahren mit dem Thema Nachhaltigkeit. „Das ist ein Trend, auf den man in den sozialen Medien aufmerksam gemacht wird, aber ich habe mich dann mehr damit auseinandergesetzt und mein ganzes Konsumverhalten mal unter die Lupe genommen.“ Seitdem versucht sie, darauf zu achten, was sie kauft und, wie sie sagt, „minimalistischer“ zu denken. Dass das besonders zur Weihnachtszeit wichtig sein kann, hat noch einen zweiten Grund. Denn für Studierende geht Weihnachten meist mit einem grundsätzlichen Problem einher: Es reißt ein mittelgroßes Loch in das monatliche Studierenden-Budget. „Gerade für Studierende ist das ein bisschen teuer, für jeden so ein materielles Geschenk wie ein Parfüm oder eine Handtasche zu kaufen“, so Glitsch.

Karte oder Fotoalbum

„Ich versuche es inzwischen mit Alternativen, wie zum Beispiel eine schöne Karte oder ein schönes Fotoalbum. Also etwas, das man selbst machen kann und das anderen wirklich Freude macht.“ Das sei mit dem geringen Einkommen von Studierenden vereinbar und gleichzeitig besser für die Umwelt. Dass Nachhaltigkeit günstig sein kann, weiß auch Katharina Menke von der Mannheimer Studierendeninitiative „Infinity“. Seit der Gründung 2015 macht die Initiative mit öffentlichen Nachhaltigkeits-Aktionen auf sich aufmerksam. Auch zur Weihnachtszeit haben sich die Studierenden etwas einfallen lassen: „Dieses Jahr gibt es ein Tutorial auf unserer Website, wie man aus etwas, dass man nicht mehr braucht, noch etwas Schönes für die Weihnachtszeit machen kann“, so die 20-Jährige. Das Stichwort lautet Upcycling, ein Begriff, der sich aus Aufwertung und Recycling zusammensetzt. Aus vermeintlichem Abfall werden neuwertige Sachen hergestellt. Das Tutorial zeigt, wie Zeitungspapier mit Kartoffeldruck als Geschenkpapier taugt oder wie alte Äpfel für Bratapfelmarmelade verwendet werden können.

Das sei, so Menke, aus zwei Gründen bedeutsam: „Zum einen erhält der produzierte Müll ein zweites Leben. Zum anderen geht es um das Bewusstsein, dass Müll nicht gleich Müll ist, sondern dass man Müll als etwas Wertvolles sehen kann.“ Zeitungspapier statt Geschenkpapier zu nehmen oder die Geschenkverpackung einfach mal weglassen – Vera Glitsch macht das schon lange. Für sie geht es bei nachhaltiger Lebensweise nicht darum, den kompletten Alltag von einen Tag auf den anderen umzukrempeln, sondern in kleinen Schritten zu denken. „Wir als Studierende haben als junge Generation die Aufgabe, uns darum zu kümmern. Und das bringt einen ja auch ein bisschen zurück zum ursprünglichen Sinn von Weihnachten.“ mjk

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 19.12.2018