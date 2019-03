Neue Bafög-Regel

Auf Antrag der Wissenschaftsministerien in Baden-Württemberg, Hamburg und Hessen hat der Bundesrat in seiner Sitzung am vergangenen Freitag beschlossen, die Bafög-Novellierung des Bundes im Grundsatz zu begrüßen. Bafög bezeichnet ein Gesetz, das die Förderung von bedürftigen Auszubildenden, Schülern und Studierenden regelt. Die Länder haben dabei zugleich die Forderung der drei grünen Ministerinnen Theresia Bauer, Angela Dorn und Katharina Fegebank übernommen, den Kreis der Anspruchsberechtigten dauerhaft und sinnvoll zu erweitern.

„Alle Menschen müssen die Chance haben, sich bestmöglich zu qualifizieren“, betonten die Ministerinnen. Dem großen und vielfältigen Angebot an Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten sollten daher entsprechende Förderungsinstrumente zur Ausbildungsfinanzierung gegenüberstehen, so der Beschluss. „Die Bafög-Novelle ist richtig. Der Bund muss aber noch besser die Realität im Studium und Alltag im Bafög abbilden. Vorschläge liegen seit langem auf dem Tisch. Hier ist im Gesetzentwurf noch Luft nach oben“, sagt Ministerin Bauer. Eine Möglichkeit hierfür seien regional differenzierte Wohnzuschüsse oder die Berücksichtigung von besonderen Lebenssituationen, wie ein Teilzeitstudium oder die Pflege von Angehörigen, ergänzt Bauer.

Wohnzuschuss abgelehnt

Weitere Themen der Länderinitiative sind Verbesserungen im Bafög bei Teilzeitausbildungen, die Pflege naher Angehöriger sowie die Forderung des Bundesrates nach einer Schließung der Bafög-Lücke. Zur Verbesserung der Situation von Studierenden auf dem Wohnungsmarkt hatten die drei Länder zudem eine regionale Staffelung des Wohnzuschusses anhand der Wohngeldstufen gefordert. Diese Regelung hat der Bundesrat nicht angenommen. Die Ministerinnen bedauerten dies, da die regionale Staffelung des Wohnzuschusses Studierende auf angespannten Wohnungsmärkten spürbar entlasten würde. din

