Neue Mitglieder für Nationalakademie

Am Mittwoch, 7. November, begrüßt die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina ihre zehn neuen Mitglieder aus den Geistes-, Sozial- und Verhaltenswissenschaften –darunter Thomas König, Professor von der Universität Mannheim, so die Pressestelle der Uni. Er wurde im Dezember 2017 zum ordentlichen Mitglied der Sektion Ökonomik und Empirische Sozialwissenschaften der Leopoldina gewählt und ist Inhaber des Lehrstuhls für „Politische Wissenschaft II“. Er steht an der Spitze des Sonderforschungsbereichs „Politische Ökonomie von Reformen“.

Seit 2015 gibt er die führende politikwissenschaftliche Fachzeitschrift, die „American Political Science Review“, heraus. Die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina, gegründet 1652, ist eine der ältesten Wissenschaftsakademien der Welt. Mit ihren rund 1500 Mitgliedern vereine sie Wissenschaftler aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und weiteren Ländern. Als Nationalakademie vertrete die Leopoldina die deutsche Wissenschaft in internationalen Gremien und nehme zu wissenschaftlichen Grundlagen politischer und gesellschaftlicher Fragen unabhängig Stellung. kie

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 31.10.2018