Nicht nur Abiturbeste können Medizin studieren

Nicht nur Abiturienten mit Spitzennoten sollen künftig in Deutschland Medizin studieren können. Das sieht der Entwurf für einen Staatsvertrag vor, auf den sich die Wissenschaftsminister der Länder Anfang Dezember des vergangenen Jahres in der Kultusministerkonferenz (KMK) geeinigt haben.

Demnach sollen die Länder künftig auch beruflich Qualifizierten ohne Abitur den Weg zum Medizinstudium ebnen können. Das könnten zum Beispiel Rettungssanitäter sein.

Insgesamt soll es ein völlig neues System des Hochschulzugangs bei Medizin, Zahnmedizin, Tiermedizin und Pharmazie geben Ein wesentlicher Bestandteil der Neuerung: Ein größerer Anteil der Plätze als heute soll den Einserabiturienten vorbehalten bleiben: Die sogenannte Abiturbestenquote wird von 20 auf 30 Prozent erhöht. Zudem soll aber eine neue zusätzliche Eignungsquote, durch die jeder zehnte Platz vergeben werden soll, auch Bewerbern unabhängig von den Abinoten Chancen eröffnen. 60 Prozent der Plätze soll zudem über ein Auswahlverfahren der Hochschulen vergeben werden.

Verfassungswidrige Zulassungen

Das Bundesverfassungsgericht hatte am 19. Dezember 2017 entschieden, dass das bisherige Zulassungsverfahren teils verfassungswidrig ist und bis Ende 2019 neu geregelt werden muss. Heute haben fast nur Einser-Abiturienten eine Chance, für viele gelten Wartezeiten von bis zu 15 Semester. Die Richter verlangten unter anderem transparentere Verfahren, mehr Vergleichbarkeit der Abinoten und weniger Wartezeit. Die Neuregelungen sollen zum Sommersemester 2020 gelten.

Die Entscheidung auf Bundesebene hat auch Auswirkungen auf die Studienplatzvergabe in Baden-Württemberg. Das Bundesland möchte die landesrechtlichen Spielräume nach eigenen Angaben nutzen. „Das neue Verfahren eröffnet geeigneten und motivierten Bewerberinnen und Bewerbern vielfältige Chancen auf einen Studienplatz. Es ermöglicht die Auswahl einer Studierendenschaft, die den unterschiedlichen Anforderungen und Fachrichtungen gerecht wird – in der Medizin etwa vom Praktischen Arzt bis zum Forscher“, sagt Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne). „Und es belässt uns die notwendigen Spielräume, flexibel auf Weiterentwicklungen und Schwerpunktsetzungen zu reagieren. Ich denke hier insbesondere an die Allgemeinmedizin“, so wird die Ministerin in einer Mitteilung des Ministeriums zitiert.

Soziale Kompetenzen zählen

In Baden-Württemberg könnte es künftig Interviews geben, die die psychosozialen Kompetenzen der Bewerber bewerten sollen. Dadurch könnten gezielt Studierende gewonnen werden, die Fähigkeiten und Interesse für eine spätere Tätigkeit als praktischer Arzt mitbringen. „Wir kümmern uns stattdessen besser darum, soziale und kommunikative Kompetenzen ausreichend zu berücksichtigen und im Auswahlverfahren auch Studienschwerpunkten wie eben der Allgemeinmedizin Rechnung zu tragen“, so Bauer.

In Baden-Württemberg sind insgesamt mehr als 2100 Studienanfängerplätze jährlich von der Neuregelung betroffen.

