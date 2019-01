Pause in der Sonne

Sarrah Bock legt das Handy in den Spind, um Ablenkung zu vermeiden. © Bock

Im Januar und Februar stehen an der Universität Mannheim wieder Hausarbeiten und Prüfungen an. Unsere Serie fragt Studierende, wo sie am liebsten lernen und welche Lernstrategien sie empfehlen können.

Der Ort des Lernens ist entscheidend für den Lernerfolg. Sarrah Bock setzt darauf, immer die Plätze aufzusuchen, an denen sie möglichst wenig Leuten über den Weg läuft. „Ich lasse mich sonst zu schnell in ein Gespräch verwickeln“, gibt die 23-Jährige schmunzelnd zu. Auch ihr Handy lässt sie im Spind, um gar nicht erst in die Versuchung zu kommen, sich abzulenken.

Sarrah, die im fünften Semester Bachelor Kultur und Wirtschaft mit dem Kernfach Philosophie an der Uni Mannheim studiert, erklärt: „Ich versuche immer, am gleichen Platz in der Bib zu lernen. Wenn der belegt ist, dann versuche ich, wenigstens in der Umgebung meines Lieblingsplatzes zu sitzen.“

Effizienz misst sie dabei nicht an Stunden. Kleine Ziele, die man mit großer Wahrscheinlichkeit erreicht, seien ihr Lernrezept. „Das ist vielleicht das Einzige, was ich aus meiner Schulzeit mitgenommen habe.“ Ansonsten habe ihr jetziges Lernverhalten nichts mehr mit dem sich treiben lassen in der Schule zu tun.

Besonders am Ende des Semesters wird die junge Studentin durch Stress angetrieben, den sie ihrer Meinung nach braucht, um effektiv zu lernen. „Es ist einfacher mitzuziehen, wenn alle in der gleichen Situation sind“, betont sie – und ärgert sich im gleichen Atemzug über die Konsequenz, dass man jetzt wieder früh da sein muss, um an seinem Stammplatz sitzen zu können.

Dennoch sind ihre Chancen dafür gut, denn Sarrah hat ihre produktivsten Phasen vor allem in den Morgenstunden und spät am Abend. „Nach dem Mittagessen habe ich immer ein richtig schlimmes Konzentrationstief“, sagt sie.

Diese Zeit nutzt die junge Studentin dann, um den Sachen nachzugehen, die sonst liegenbleiben würden. „Oder ich setze mich auch mal in die Sonne“, gibt sie mit einem Augenzwinkern zu. rvr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019