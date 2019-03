Podium mit Kramp-Karrenbauer

Mit einem engen Zeitplan haben Veronique Hagmann und Erik Walkling die letzten Monate auf diesen Moment hingearbeitet: der Beginn des Mannheim Forums. Dabei haben die zwei Mitglieder des Vorstandes viel Ausdauer, Organisationstalent und Teamfähigkeit bewiesen, damit der zweieinhalb-tägige Studierendenkongress morgen Abend im Nationaltheater Mannheim eröffnet werden kann.

Prominente Referenten

Mit rund 500 Teilnehmern und etwa 60 hochkarätigen Referenten, darunter die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, die ehemalige Umweltministerin Barbara Hendricks und Kevin Kühnert, Bundesvorsitzender der Jusos, ist das Mannheim Forum mit sieben Hauptveranstaltungen ein von den Studierenden selbst organisiertes Projekt der Superlative, das dieses Jahr zum siebten Mal stattfindet.

Aus sieben unterschiedlichen Perspektiven nähert sich das Programm aus Debatten und Workshops dem diesjährigen Kongressthema „neuOrientierung“ an. Für BWL-Student Erik Walkling lässt sich das komplexe Thema auf zwei Fragen herunterbrechen: Wo stehe ich und wo kann ich etwas ändern? „In gewissem Maße ist das Wort ,neuOrientierung’ also falsch herum. Denn erst muss man sich orientieren und dann kann Neues entstehen“, sagt Walkling. Seine Kommilitonin Veronique Hagmann stimmt ihm zu und betont: Mit dem Leitthema will der Kongress nicht nur Impulse zur Orientierung bieten, sondern sich auch selbst stetig reflektieren. „Im Vergleich zu anderen Studierendenkongressen sind wir mit unserer siebten Auflage noch superjung und unerfahren“, sagt die Studentin der Wirtschaftspädagogik. „Langfristig wollen wir nicht nur ein Kongress der Uni sein, sondern ein Kongress für die ganze Stadt“, erzählt Walkling. Aber noch sei das Zukunftsmusik.

Der Blick auf das diesjährige Programm offenbart, dass es sich bei diesem Kongress um eine Vision handelt, von der ganz Mannheim profitieren könnte. Schließlich haben die Programmgestalter rund um Hagmann und Walkling einen feinen Blick für die verschiedenen Aufgabenfelder der Gesellschaft. Wie geht gute Klimapolitik? Wie sieht die Arbeit der Zukunft aus? Wie bleibt Deutschland wettbewerbsfähig? Das sind drei der Fragen, die in den Debatten bis Samstagnachmittag erörtert werden. Deutlich wird dabei auch, dass das Mannheim Forum interdisziplinär auf Problemfelder schaut. „Ein gutes Podium muss kontrovers sein. Es darf nicht einseitig diskutiert werden“, sagt Walkling.

Besonders freue er sich daher auf die IT-Debatte am Samstagnachmittag über Social Scoring in China, also das digitale Punktesystem, das dem Land ermöglicht, seine Bewohner für ihr Verhalten zu belohnen oder zu bestrafen. „Dafür ist es uns gelungen, einen Vertreter der chinesischen Botschaft zu gewinnen“, sagt Walkling.

Denn das System nur zu kritisieren, das wäre zu einfach. Nur wer aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf einen Sachverhalt blicke, der könne sich eine Meinung bilden. Viele Studierende warten bereits auf die Diskussion am Freitagnachmittag über den Generationenwechsel in der Gesellschaft.

Zum einen dreht es sich dabei um die eigene Altersgruppe und Fragen einer ganzen Generation. Zum anderen ist mit Spitzenpolitikern wie Annegret Kramp-Karrenbauer, Barbara Hendricks und Kevin Kühnert das Podium exklusiv besetzt. Bei den Zusagen hat aber auch der Zufall mitgespielt, machen die Vorsitzenden des Kongress deutlich. Für jeden Referenten, der zum Mannheimer Forum kommt, habe das Team etwa fünfzehn Gastredner angefragt. Annegret Kramp-Karrenbauer habe bereits im August ihr Kommen zugesagt – lange bevor sie Bundesvorsitzende der CDU wurde. Andere Referenten hätten hingegen erst vor wenigen Tagen ihr Kommen zugesichert, sagt Walkling.

So wenig das junge Team des Mannheim Forums Einfluss auf die Referierenden hat, so wenig überlassen sie sonst dem Zufall. „Die letzten zwei Wochen ist die Uni für uns gestorben“, sagt Hagmann lachend. Die Studierenden setzen ihre Prioritäten klar. Überdies sammeln sie so Erfahrungen, die ihnen kein Seminar vermitteln kann. Und was gibt es bis morgen zu tun? Das Team einschwören auf zweieinhalb tolle Tage, sagt Walkling. Und dann helfe nur noch beten, damit in Berlin nichts passiert. Denn sonst können die Politiker ja nicht kommen.

