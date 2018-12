Preis für eigenes Lied gewinnen

Bis zum 1. März 2019 können Schüler im Alter von elf bis 21 Jahren ihre Musiktitel für den Songwriting-Wettbewerb SONGS der Popakademie einsenden. Unter den besten Beiträgen würden Preisgelder im Gesamtwert von bis zu 10 000 Euro vergeben, so die Pressemitteilung der Akademie. Ob Pop, Rap, Electro oder Rock, als Duo, Solo oder mit ganzer Band: Bei SONGS bekommen Schüler aus Baden-Württemberg die Chance, ihre selbst geschriebenen Lieder auf die große Bühne zu bringen. Unterstützung von Lehrern oder Freunden ist erlaubt.

Beim Abschlusskonzert am 3. Mai 2019 im „SpardaWelt Eventcenter“ in Stuttgart findet die öffentliche SONGS-Preisverleihung statt. Dort werden ausgewählte Teilnehmer ihre Songs live vor einer Fachjury aus der Musikbranche präsentieren. Außerdem gibt es einen musikalischen Gastauftritt von der Popakademie. Sachpreise im Gesamtwert von bis zu 10 000 Euro werden unter den Gewinnern vergeben. Zudem erhalten die Prämierten professionelle Coachings (Vocal-, Instrumental- und Bandcoaching, Performancetraining oder Studioaufnahme) Dozenten der Popakademie in Mannheim. Alle Sänger des Finales zum SONGS Vocal-Camp würden an die Popakademie nach Mannheim eingeladen. kie

