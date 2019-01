Privates und Uni trennen

Niklas Felgenhauers Lieblingslernplatz ist in der Bibliothek. © MÜLLER

Im Januar und Februar stehen an der Universität wieder Hausarbeiten und Prüfungen an. Unsere Serie fragt Studierende, wo sie am liebsten dafür lernen.

Für viele ist die Bibliothek der beste Lernort. Niklas Felgenhauer hat sich dazu entschieden, auch seine Bachelorarbeit in der Bibliothek zu schreiben. Er studiert im siebten Semester an der Uni Mannheim BWL und Anglistik. Natürlich hat er schon vor dem ganzen Trubel jeden Tag sein Dasein in der Bibliothek gefristet und hat daher monatelang austesten können, wo der perfekte Lernplatz für ihn ist.

„Es war für mich völlig klar, dass ich die ganze Arbeit in der Bibliothek schreibe und nicht zu Hause“, sagt der 23-Jährige. „Da kann ich mich gar nicht konzentrieren, zudem wollte ich Privates und Uni klar trennen. Wenn ich zuhause bin, bin ich zuhause, und wenn ich in der Bibliothek bin, mache ich was für die Uni“, erzählt er. Bevor er seinen Lieblingsplatz gefunden hatte, hat er vieles ausprobiert. „Letztendlich habe ich mich in der A3 Bibliothek am wohlsten gefühlt.“

Dort sitzt Niklas am liebsten im dritten Stock in der letzten Ecke, weil hier wenig Leute vorbeikommen und es am ruhigsten ist. Nach drei Jahren Studium geht Felgenhauer jedes Semester zur Klausurenphase in die Bibliothek zum Lernen. „Wenn man jede Woche am selben Platz sitzt, dann ist es wirklich unangenehm, wenn plötzlich jemand ‚deinen’ Platz belegt“, sagt er. „Meistens suche ich mir einen Platz nah an meinem Lieblingsplatz, in der Hoffnung, dass die Person wieder geht und ich den Platz wechseln kann.“

Allerdings gesteht er auch, dass er sich dann ständig dabei ertappt, doch unproduktiv zu sein und nur darauf zu warten, wieder aufstehen zu können. „Wenn das aber nicht passiert, kann es auch sein, dass ich dann lieber nach Hause gehe“, erzählt er lachend. Sein Tipp, um den Platz auf jeden Fall zu sichern: „Morgens um 8 Uhr ab in die Bibliothek – oder gar nicht. Alles andere macht keinen Sinn.“ red

