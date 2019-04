„Rahmenbedingungen stimmen“

Mehr Mut zum Gründen, mehr Unternehmergeist und mehr Innovationskraft: Das soll die Gründertagung Q-Summit fördern. Wie der 23-jährige Fabian Sinn die Veranstaltung mit initiiert hat, warum sich sein 21-jähriger Nachfolger Julian Wachtel fürs Gründen einsetzten und ob Mannheim eine gute Stadt für junge Unternehmen ist, haben die Studenten im Interview verraten.

Fabian, Julian, ihr verbringt eure Freizeit damit, ein Business-Event zu organisieren. Warum tut ihr euch das an?

Fabian Sinn: An unserer Universität ist es Tradition, dass sich die Studenten intensiv engagieren neben dem Studium, wozu es für alle Fachrichtungen viele Angebote gibt. Von den über 50 Initiativen weiß man meist noch gar nichts, wenn man hier ankommt. Aber man wird direkt reingezogen und hat eigentlich keine Wahl, als sich zu engagieren. Trotzdem ist es mehr Spaß als Arbeit.

Julian Wachtel: Als ich als Erstsemester angefangen habe, wurde ich erstmal erschlagen von dieser Masse und Qualität der studentischen Hochschulgruppen. Ich habe mir viele angesehen, aber Q-Summit ist mir besonders aufgefallen, weil man viel selbst machen kann.

Was wollt ihr mit eurer Veranstaltung Q-Summit erreichen?

Fabian: Das grundsätzliche Ziel ist, eine Plattform zu schaffen für alle Themen, die Unternehmertum, aber auch Innovation in Konzernen betreffen. Es gibt sehr viele verschiedene Initiativen und Vereinigungen in Mannheim und der Region, die das Unternehmertum fördern. Aber wir wollen einerseits die Sichtbarkeit für die Studenten vor Ort vergrößern, was vorher noch nicht der Fall war, und gleichzeitig alle Parteien von der Start-up-Szene bis zu den Konzernen hier zusammenbringen.

Richtet sich eure Tagung dann eher an Studenten, die später einmal gründen wollen, junge Unternehmer oder Konzerne, die auf der Suche nach neuen Ideen sind?

Fabian: Tatsächlich alles drei. Wir haben einerseits die Studenten, die sich für das Thema interessieren und deswegen auch in der Initiative sind. Gleichzeitig haben wir aber auch ganz bewusst den Fokus nicht nur auf Start-ups gelegt, sondern auch auf Innovationen in großen Konzernen. Das sieht man auch an der Auswahl der Redner, dass dort sehr viele Parteien zusammenkommen. Aber auch Start-ups können hier nach neuen Investoren suchen, wir versuchen, ein sehr breites Spektrum abzudecken.

Julian: Ganz grundsätzlich geht es darum, den Gedanken, dass Gründertum in Deutschland immer noch wichtig ist, in die Köpfe zu bringen. Sowohl bei den Studenten, als auch bei der Wirtschaft.

Glaubst du, da hapert es im Moment noch?

Julian: In Deutschland auf jeden Fall. Wir haben uns dieses Jahr auch andere Start-up-Systeme angeschaut und sind nach Israel geflogen, wo beim Gründen vieles deutlich besser klappt, als in Deutschland. Die Deutschen haben einen starken Mittelstand und sehr erfolgreiche große Konzerne, die ja auch den Motor der deutschen Wirtschaft bilden. Aber ich glaube, gerade was die Zukunftsfähigkeit dieser Unternehmen und die Gründerfreundlichkeit angeht, kann man noch einige Dinge verbessern in Deutschland.

Fabian: Es wirkt ja oft so, dass nur in der Hauptstadt Gründen möglich ist, und man vergisst oft, dass auch hier in Mannheim mit den Gründerzentren extrem viel Innovation passiert. Aber es ist eben nicht so präsent in der Außenwirkung, dass man auch abseits von Silicon Valley oder Berlin in Mannheim und der Rhein-Neckar-Region erfolgreiche Unternehmen aufbauen kann. Dazu wollen wir beitragen.

Also ist Mannheim für euch eine gute Stadt zum Gründen?

Fabian: Ja, absolut. Eines der erfolgreichsten deutschen Unternehmen, die SAP, wurde in der Region gegründet und war mal ein Start-up. Gerade im Chemiebereich, aber auch in vielen anderen Branchen hat man viele erfolgreiche Unternehmen in Mannheim. Als Gründer erhält man zudem eine extrem gute Förderung durch die Universität, Gründerzentren und lokale Investoren. Die Rahmenbedingungen zum Gründen stimmen alle, man muss das nur sichtbarer machen.

Was braucht man zuerst zum Gründen: die Lust aufs Unternehmertum oder die Idee?

Fabian: Ich denke, man braucht beides. Wir sind ja erstmal die Studenten, die vielleicht einmal gründen. Von den Unternehmern, die auf die Konferenz kommen, hört man beides: Manche wollten immer gründen und haben sich eine Marktlücke gesucht. Andere haben eine geniale Idee, oft aus der Forschung heraus. Beides ist definitiv möglich.

Julian: Ganz wichtig ist auch das Team. Man kann alleine auf jeden Fall etwas auf die Beine stellen, aber es ist deutlich schwieriger und langwieriger, als mit anderen, die Wissen aus verschiedenen Fachrichtungen mitbringen.

Für die Veranstaltung konntet ihr viele erfolgreiche Manager und Gründer als Redner gewinnen. Wie gelingt das einer Studenten-Initiative, die noch keine drei Jahre besteht?

Fabian: Wir hatten das Glück, dass uns Menschen unterstützt haben, bevor wir überhaupt etwas vorweisen konnten. Im ersten Jahr sind wir im September 2016 gestartet, da waren es gerade einmal sechs Monate bis zur ersten Konferenz. Damals haben uns Professoren wie Professor Spengel von der Universität Mannheim geholfen und uns den Kontakt zu Ehemaligen zu geben, die uns dann wieder in der ganzen Start-up-Szene vorgestellt haben.

Julian: Und das, was ihr aufgebaut habt, darauf konnten wir als dritte Generation sehr gut aufbauen. Wir haben das auch gemerkt bei unserer Reise nach Berlin. Man trifft immer wieder Mannheimer, die von Q-Summit gehört haben, die selbst aktiv waren. Und da trifft man schon tatsächlich immer wieder auf Leute, die dann noch aktiv unterstützen wollen.

Julian, du hast gerade von Generationen gesprochen. Wie kann man sich das vorstellen, wie oft wechselt euer Team und aus wie vielen Personen besteht es?

Julian: Wir haben das ungeschriebene Gesetz, dass wir nach einem Jahr die meisten Posten wechseln. Das ist gut, stellt uns aber natürlich auch vor die Herausforderung, jedes Jahr eine saubere Übergabe zu machen, damit man darauf aufbauen kann, was im Vorjahr geschehen ist und zwar zu hundert Prozent und nicht nur zu 50 Prozent.

Fabian: Im Grund ist die Initiative auch eine Gründung im kleinen Schutzraum der Universität. Insgesamt sind es immer 80 aktive Mitglieder, die auch auf der Konferenz helfen. Denn es ist eben nicht damit getan, die Speaker und das Programm zu organisieren. Wir haben dahinter eine riesige Logistik mit Hotels, mit einem Shuttle-Service und auch der ganzen Verpflegung. Trotzdem hat man im Rahmen einer Universität noch eine Art Schutzraum, in dem man vielleicht auch mal scheitern kann und in dem die Vorgänger noch da sind, die einem helfen, wenn es irgendwo Probleme gibt.

Was ist das, was ihr für euch langfristig mitnehmen werdet?

Julian: Auf jeden Fall das Organisationstalent, aber auch die Fähigkeit, mit Leuten zusammenzuarbeiten. Aber man darf auch die persönlichen Kontakte nicht unterschätzen, das Netzwerk, das wir uns selbst aufbauen als Q-Mitglieder, das ist auf privater, aber auch beruflicher Ebene immer sinnvoll.

Fabian: Was wir durch Q-Summit gemerkt haben, ist, dass wir nicht die erste Generation sind, die gerne ins Unternehmertum gehen will. Es gibt schon unglaublich viele erfolgreiche Gründer aus der Region. Aber man war mit ihnen vielleicht nicht durchgängig schon als Student in Kontakt. Plötzlich ist es ganz normal, dass man die Vorsitzenden von irgendwelchen erfolgreichen Start-Ups einfach mal schreiben kann und diese Nähe, die nehmen wir mit. Schließlich war auch der Vorstand von einem Unternehmen irgendwann mal Student.

Das Interview wurde persönlich geführt. Eine Autorisierung wurde nicht gewünscht.

