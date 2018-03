Rechnungslegung im Vergleich

Anzeige

Unter Leitung von Axel Kihm und Sophia Richter nahm dieses Jahr wieder eine Gruppe von acht Studierenden der Hochschule Ludwigshafen an der 19. Europäischen Woche der Rechnungslegung teil, die dieses Mal im portugiesischen Coimbra stattfand. Die Coimbra Business School beherbergte eine Woche lang insgesamt rund 100 internationale Gäste aus verschiedenen Ländern Europas. Eingebettet in ein kulturelles Rahmenprogramm dient die seit fast 20 Jahren jährlich stattfindende Woche vor allem der Weiterbildung im Bereich der internationalen Rechnungslegung und dem interkulturellen Austausch. Die 18 beteiligten Partnerhochschulen verfolgen dabei das Ziel, sich mit unterschiedlichen Problemstellungen der internationalen Rechnungslegung auseinanderzusetzen. Fallstudienorientiert soll den Studierenden das Gefühl für die internationale Dimension des Wirtschaftsgeschehens vermittelt werden. Neben der Arbeit in international gemischten Teams gibt es englischsprachige Vorlesungen und Workshops. igl