Bernhard Schölkopf vom Max-Planck-Institut für Intelligente Systeme in Tübingen und Stuttgart wird mit dem Landesforschungspreis für Grundlagenforschung 2018 ausgezeichnet. Der Landesforschungspreis für Angewandte Forschung des letzten Jahres geht an Andreas Trumpp vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und vom Stammzelleninstitut HI-STEM in Heidelberg. Die Auszeichnung Baden-Württembergs für Spitzenleistungen in der Forschung ist mit je 100 000 Euro dotiert.

Die Ehrung der Preisträger fand in der Staatsgalerie Stuttgart durch Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, statt. „Spitzenwissenschaftler wie Bernhard Schölkopf und Andreas Trumpp haben großen Einfluss auf die internationale Sichtbarkeit des Forschungsstandorts Baden-Württemberg. Spannende Köpfe wie sie entfalten eine enorme Anziehungskraft“, betonte Bauer. „Das hilft uns in unseren Bemühungen, die notwendige kritische Masse an wissenschaftlicher Exzellenz aufzubauen, um auch künftig an der Weltspitze zu bleiben“, erklärte die Ministerin weiter.

Computer für Vorhersagen

Der Informatiker Bernhard Schölkopf ist eine zentrale Figur auf dem Gebiet des maschinellen Lernens. Der Gründungsdirektor des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart und Tübingen erforscht Algorithmen, mit denen Computerprogramme Vorhersagen über neue Situationen treffen können. Die Methoden des maschinellen Lernens wiederum bilden die Grundlage der Künstlichen Intelligenz und prägen als Schlüsseltechnologie der digitalen Revolution unsere Gegenwart und Zukunft. Das Forschungsgebiet der „Kern-Methoden“ zur Entwicklung zuverlässiger intelligenter Systeme trägt dazu maßgeblich bei. Eine Basis dafür legte Bernhard Schölkopf mit seiner Grundlagenforschung. Die Verankerung der Kern-Maschinen in Statistik, Optimierung und Funktionsanalyse ist ein Grund dafür, dass maschinelles Lernen als eine Kerndisziplin der Informatik gilt.

Andreas Trumpp (kleines Bild), Träger des Landesforschungspreises für Angewandte Forschung, leitet die Abteilung „Stammzellen und Krebs“ im Deutschen Krebsforschungsinstitut (DKFZ) in Heidelberg. 2008 gründete er das Heidelberger Institut für Stammzellentechnologie und Experimentelle Medizin. „Trumpps Forschungsarbeiten haben das Gebiet ‚Stammzellen und Krebs’ maßgeblich geprägt“, erklärt Michael Baumann, Vorstandsvorsitzender des DKFZ. Der Preisträger verfolgt das Ziel, neue Behandlungsstrategien gegen Krebs und insbesondere gegen die metastatische Ausbreitung der Tumore zu entwickeln. Eine Entdeckung, die Krebspatienten zugutekommen könnte, ist die des Potenzials sogenannter „schlafender“ Stammzellen für die Krebstherapie.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 23.01.2019