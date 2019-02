Schüler entdecken die Musik

Ob als Musikschaffender oder Musikliebhaber – Um andere für Musik zu begeistern, reicht oft nur eine einzelne Person aus, um die komplexe Welt der Töne zu erklären.„Bei Pop macht Schule sind es unsere Studenten, die den Schülern die Tür zum Musik-Kosmos aufschließen können“, sagt Axel Schwarz. Der Professor ist der künstlerische Leiter des musikpädagogischen Projekts der Popakademie „Pop macht Schule“. In Kürze startet die vierzehnte Auflage des Projekts, bei dem Studierende der Popakademie aus dem Studiengang Popmusikdesign und Weltmusik mit Schülern auch eigene Lieder komponieren.

Das erste große musikpädagogische Projekt der Popakademie ist schon fast genau so alt, wie die Hochschuleinrichtung selbst, die im Vorjahr ihr fünfzehntes Bestehen gefeiert hat. Wie in den vergangenen Jahren konnten sich bestimmte Schultypen, von Werkrealschulen über sonderpädagogische Einrichtungen bis hin zu berufsbildenden Schulen aus der Metropolregion Rhein-Neckar für die Teilnahme bewerben.

Bewerbungen von 40 Schulen

„Wir haben festgestellt, dass gerade diese Schulformen doch mehr profitieren“, informiert Projektverantwortliche Ulrike Sieler. Bewusst habe man Gymnasien in den neuen Runden ausgenommen, da sie generell musikalisch besser aufgestellt seien, so Sieler. „Selbst mit der Blindenschule in Ilvesheim haben wir schon zusammengearbeitet. Dieses Jahr freuen wir uns auf die Teilnahme des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation in Frankenthal“, erklärt Sieler. Mit rund vierzig Bewerbungen sei auch in diesem Jahr das Interesse erneut hoch gewesen und die Auswahl sei schwergefallen.

An den sechs auserwählten Schulen, die in diesem Jahr mit ihren Zielvorstellungen überzeugen konnten, wird im Projektzeitraum zwischen Ende Februar und Mitte März jeweils zwei Tage lang Popmusik auf dem Lehrplan stehen.

Eigene Songs schreiben

„Wir kommen mit großem Equipmentbus und verwandeln die Klassenräume in Proberäume und die Aula zur Bühne“, erklärt Sieler. So passen auch Schulen, die bislang noch keinen Musikunterricht implementiert haben ebenso ins Projektbild, wie Einrichtungen mit bereits etabliertem Chor oder Band, die lediglich neue Impulse oder den letzten Schliff benötigen. „Das Konzept von Pop macht Schule, ehemals,School of Rock’ basiert auf der Idee Popkünstler in Schulen zu schicken, um dort mit den Jugendlichen gemeinsam Musik entstehen zu lassen und vor Publikum aufzuführen“, erklärt Professor Udo Dahmen, künstlerische Leiter der Popakademie.

Doch wie sehen die zwei Tage im Einzelnen aus? In Bands, Teams und Gruppen wird gemeinsam ein Programm erarbeitet, das am Ende der zwei Tage in der schuleigenen Aula oder Turnhalle aufgeführt wird.

Auch Schüler, die bei Projektbeginn das erste Mal ein Instrument in den Händen halten, sind am Ende in der Lage die teils selbst geschriebenen Texte ihrer Mitschüler mit Melodien zu untermalen. „Intensives Coaching und das flexible Modulsystem machen diesen schnellen Erfolg möglich“, sagt Sieler. Eine Besonderheit des Förderprojekts ist, das es im aktuellen Studienbetrieb eingebettet ist. Neben den Dozenten sind es vor allem die Studierenden der Popakademie selbst, die als sogenannte Coaches, also als Musikvermittler, tätig sind.

Im Praxisteil eines studienrelevanten Wahlpflichtfaches können die Nachwuchsmusiker der Popakademie unter realen Bedingungen wichtige pädagogische Erfahrungen sammeln, erklärt Sieler. Und fügt lächelnd hinzu: „Auch Joris, mittlerweile erfolgreicher Sänger, musste durch die Pop macht Schule-Schule.“ Der Ausflug in dieses Lehrfach muss für die Studierenden kein Einzelfall bleiben. Wem das Dasein als Musikvermittler gefällt, der kann im Master-Studiengang Populäre Musik den lehrenden Künstlerweg einschlagen und vertieften.

„Pop macht Schule“ ist damit ein Förderprogramm, bei dem beide Seiten profitieren – sowohl Schüler als auch Studierende. „Damit das Ganze nicht verpufft, schreiben wir Nachhaltigkeit groß“, sagt Sieler und thematisiert eine weitere wichtige Säule des Projekts: das Lehrerfortbildungskonzept. So haben es etwa Songtexte aus der Popmusik längst in den Deutschunterricht geschafft.

Dass „Pop macht Schule“ ein weiterer moderner Baustein zur Vermittlung von Popmusik ist und ein wichtiger Anknüpfungspunkt an die Welt der Jugendlichen, um sozialen und kulturellen Kompetenzen zu schärfen, da sind sich alle Projektbeteiligten einig.

