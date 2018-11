Wie sollen die Kartons verpackt werden und wo kann man die Spenden abgeben? Auf diese Fragen zu unserem Artikel „Schuhkarton zu Weihnachten“, der in der vergangenen Mittwochsausgabe, 7. November, erschienen ist, gibt es nun die Antworten: Die Kartons können mit Geschenkpapier eingepackt werden, jedoch müssen Deckel und Box getrennt voneinander beklebt werden, so dass der Karton einfach wieder geöffnet werden kann.

In folgenden Geschäften können die Schuhkartons abgegeben werden und dort liegen auch Informationsflyer aus: „Café Sammo“ in B1, 4; Buchhandlung „Thalia“ in C1, 6-7; und in P7, 22; „Basic“ in B1, 3-5; „Alnatura“ in N7, 12; „The Body Shop“ in P3, 12-13; „Grenke“ in P3, 12-13; „Umgekrempelt“ in M2, 15a; „Oxfam“ in N2, 9; „Jacques´“ in der Niederfeldstraße 120; „Klokke“in der Mittelstraße 19; „Campus Shop“ in der Universität; „Martha & Lotte“ in S6, 20; im „Weltladen“ in S2, 3. kie

