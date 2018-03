Sechs Jahrzehnte gemeinsame Arbeit

Anzeige

Der Verein der Freunde der Hochschule Mannheim (VdF) feiert sein 60-jähriges Jubiläum. Mit der Gründungsversammlung am 24. Februar 1958 nahm die Fördergemeinschaft ihre Arbeit auf. Seitdem unterstützt sie die Hochschule und ihre Studierenden auf vielfältige Weise: finanziell etwa bei der Beschaffung von Geräten und Lehrmitteln oder ideell etwa bei der Vernetzung von Wissenschaft und Wirtschaft. Mit insgesamt mehr als fünf Millionen Euro an Fördermitteln seiner Mitglieder konnte der Verein in den vergangenen sechs Jahrzehnten zahlreiche Projekte umsetzen. Dazu zählen beispielsweise die Finanzierung eines Sprach- und Medienzentrums, des automatischen Ausleihsystems für die Hochschulbibliothek oder die Beschilderung der Hochschule. Mit der Verleihung des mit 2500 Euro dotierten Fritz-Leonhard-Reuther-Preises fördert der Verein zudem den wissenschaftlichen Nachwuchs und zeichnet hochschulweit den besten Absolventen eines Studienjahres aus. igl