Sichtbarkeit schaffen und Begeisterung wecken

Theorie des Verhandelns lernen

„Das Thema Verhandlung ist unglaublich facettenreich. Es war also gar nicht so einfach, zu entscheiden, was wir weglassen“, erklärt der 39-Jährige. Wichtig sei ihm gewesen, dass die Veranstaltung nicht zu einem Crashkurs mit einfachen Tipps und Tricks fürs Verhandeln verkommt. „Unser Anspruch war und ist es, das Thema den Studierenden wissenschaftlich fundiert zu vermitteln. Sie sollen die Prozesse und Theorien des Verhandelns kennenlernen und durchdringen.“

Dass sein Lehrstuhl neben bereits vorhandenen Veranstaltungen im Masterbereich auch für Bachelorstudierende präsent sein muss, realisierte Bode im Anschluss eines Vortrags, den er 2016 bei einem großen deutschen Autohersteller gehalten hatte. „Eine Mitarbeiterin, die früher in Mannheim studiert hatte, wusste gar nicht, dass es hier einen Lehrstuhl für Beschaffung gibt“, erzählt Bode. Doch nicht nur Bode und sein Lehrstuhl ringen um die Aufmerksamkeit der Studierenden. Alle Professoren des Bereichs Produktionsmanagement waren sich einig, dass ihr Fachbereich im Mannheimer Bachelorstudium recht dünn repräsentiert sei. Lediglich eine Pflichtveranstaltung gäbe es.

Andere Bereiche wie Marketing und Management könnten die Studierenden mit zwei Pflichtveranstaltungen für ihr Thema begeistern. Das BWL-Bachelorstudium sei recht starr. Fast alle Kurse werden vorgegeben. Lediglich im vierten Semester dürften die Studierenden ein Fach frei wählen. Ab diesem Semester nun auch erstmals „Processes and Strategies of Negotiation“. Der Kurs über Prozesse und Theorien des Verhandelns wird auf Englisch gehalten. „Im Dezember begann die heiße Phase der Entwicklung des Kurses“, sagt Bode. „Zum Glück mussten wir das Rad nicht neu erfinden. Es gibt viele Kollegen, die zu dem Thema forschen oder in der Lehre tätig sind.“ Außerdem gebe es viel hochwertige Literatur zu dem Thema. Aber eine Powerpoint-Präsentation baue sich eben nicht von alleine.

Doch das Team um Professor Bode sollte für die harte Arbeit und die vielen Überstunden belohnt werden. In der Planung war man von 20 bis 30 Interessierten ausgegangen. Am Ende meldeten sich über 60 Personen für den Kurs an. Darunter auch Ann-Elaine Krah. Die 19-jährige lobt die Praxisnähe des Kurses.

