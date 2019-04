Sinn als Motivation

In der neuen Serie verraten angehende Akademiker wie Yaas Bahmani, die Psychologie an der Uni Mannheim studiert, ihre Zukunftspläne und was sie damals bewegt hat, sich für ihren Studiengang einzuschreiben.

Wieso hast du dich für dein Studium entschieden?

Yaas: Als ich in der achten Klasse war, entdeckte ich bereits mein Interesse an der Psychologie und begann Bücher darüber zu lesen wie „Psychologie für Dummies“, aber auch andere. Weil ich mich so früh dafür entschieden habe, hat mein Umfeld anfangs gezweifelt, ob ich tatsächlich Psychologie studieren werde. Das war aber das einzige Fach, mit dem ich mich auch gerne in meiner Freizeit beschäftigte. Und deshalb war für mich schon immer klar: Das mache ich!

Wo siehst du dich in fünf Jahren?

Yaas: Das ist eine schwere Frage. Wenn ich mein Studium in der Regelstudienzeit abschließe, dann müsste ich mit meinem Master fertig sein. Ich weiß noch nicht ganz, wo ich beruflich hin möchte, aber momentan finde ich den klinischen Berufsweg sehr spannend. Nach dem Master will ich entweder direkt eine Ausbildung als Psychotherapeutin machen oder ich verreise nochmal. Spätestens nach meinem Master möchte ich aus Mannheim raus und am liebsten in eine Großstadt wie Frankfurt ziehen. Ich muss auch nicht unbedingt in Deutschland bleiben, London interessiert mich zum Beispiel auch sehr. In weiterer Zukunft würde ich sehr gerne eine große Familie mit mindestens vier Kindern gründen.

Was tust du dafür, um deine Ziele zu erreichen?

Yaas: Wenn ich in dem, was ich tue Sinn sehe, kann ich mein Ziel tatsächlich sehr gut verfolgen. Beispielsweise fange ich früh an, für Klausuren zu lernen und mir auch etwas Stress deswegen zu machen, da ich so lange Psychologie studieren wollte und nun einen großen Sinn dahinter sehe, meine Klausuren möglichst gut zu bestehen. Außerdem finde ich es wichtig, den Tag kleinschrittig zu planen, um meine Ziele zu erreichen. Dabei ist es wichtig, auch Störfaktoren mit einzuberechnen. Wenn ich beispielsweise jemanden auf dem Weg in die Bibliothek begegne, kann ich mich nicht in ein langes Gespräch verwickeln lassen. Ich sage dann stattdessen, dass ich weiter muss, wir uns aber gerne ein anderes Mal zum Quatschen treffen können.

