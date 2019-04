Soziale Arbeit in Ludwigshafen

Morgen, 11. April, informiert der Fachbereich Sozial- und Gesundheitswesen der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen um 17 Uhr in der Maxstraße 29 in der Aula (Raum 05, EG) in Ludwigshafen über den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit. Die Studieninformationsveranstaltung steht allen Interessierten offen. Zugangsvoraussetzungen, Aufbau und Inhalt des Studiums, Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie sowie die beruflichen Perspektiven werden dabei ebenso thematisiert wie Bewerbungsverfahren und Studiengebühren.

Für alle Fragen rund um das Studium der Sozialen Arbeit und die Bewerbung stehen Studierende, die wissenschaftliche Studiengangs-Assistenz Norman Böttcher, die beiden Leiter des Studiengangs, Peter Rahn und Jörg Reitzig, sowie ein Vertreter des Studierenden Service Centers den Besuchern Rede und Antwort.

Im Vorfeld der Infoveranstaltung informiert ab 16 Uhr an gleicher Stelle eine Mitarbeiterin der Initiative ArbeiterKind.de über Möglichkeiten der Studienfinanzierung, insbesondere durch Stipendien. Der Eintritt zum Studieninformationstag der Ludwigshafener Hochschule ist kostenlos. kie

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 10.04.2019