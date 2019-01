„Sprache ist identitätsstiftend“

An der Universität Mannheim werden nicht nur Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre angeboten, auch wenn sie dafür vor allem bekannt ist. Es gibt auch viele weitere Studienfächer wie Psychologie, Politik, Lehramt oder Sprachen wie Germanistik und Anglistik. Gerade bei den Sprachen weißt die Uni ein vielfältiges Angebot auf. Das hat auch gute Gründe, denn mehr als eine Sprache sprechen zu können ist laut Eva Eckkrammer für das Leben in einer zunehmend komplexen Welt essenziell. Eckkrammer ist Professorin für romanische Sprach- und Medienwissenschaften an der Universität. Im Gespräch mit dieser Zeitung erklärt sie, warum gelebte Mehrsprachigkeit in der Wirtschaft, Wissenschaft und für die Persönlichkeit relevant ist.

Frau Eckkrammer, mit der Romanistik an der Universität Mannheim sind die Kernfächer Französisch, Spanisch und Italienisch vertreten. Welche Rolle spielt die Vielfalt von Sprachen?

Eva Eckkrammer: Die Romanistik ist eine interkulturelle und klassisch mehrsprachige Disziplin. Diversität ist ihr von Beginn an eingeschrieben. Doch neben dem genuin vergleichenden Ansatz der Romanistik sehe ich auch den Wert von Vielfalt gefährdet. Zum einen durch die Umsetzung der Bologna-Prozesse, zum anderen durch den Internationalisierungsdruck in der Forschung, wo das Englische zunehmend Zuspruch gewinnt. Es überwiegt die allgemeine Auffassung, dass das Englische heutzutage genüge, um sich in der globalisierten Welt zu orientieren. Dabei ist dieser Gedanke brüchig, denn gerade in der Wirtschaft sind andere Sprachkompetenzen, etwa des Französischen, besonders gefragt, während das Englische vorausgesetzt wird.

Wozu wird die Sprachpraxis in den Kernfächern Französisch, Spanisch und Italienisch angeboten?

Eckkrammer: Die sprachpraktischen Kurse haben zum Ziel, umfangreiche sprachliche und kulturelle Kenntnisse der gewählten Sprache auf C 1-Niveau auszubilden, das bedeutet Handlungskompetenz. Indem Studierende ihre mündliche wie schriftliche Sprachfähigkeit stufenweise verbessern, können sie ihr individuelles mehrsprachiges Potenzial entfalten. Es findet eine besondere Art der Spezialisierung statt, indem die Studierenden eine Expertise in der interkulturellen Kommunikation entwickeln.

Warum braucht es multilinguale Sprecher in der globalen Kommunikation?

Eckkrammer: Die Mehrheit der Länder sind mehrsprachig und damit auch deren Wirtschaft, bei der noch der globale, nationenübergreifende Aspekt hinzukommt. Für die einfache Verständigung reicht das Englische aus. Bedeutend aber ist die Präzision in der Sprache, sobald es um komplexere Zusammenhänge und Denkprozesse geht. Erfolgreich ist jemand im interkulturellen Dialog, wenn er orientiert am jeweiligen Gesprächspartner und der Situation angemessen eine Sprache gezielt anzuwenden weiß. Um zu bewerten, welche sprachlichen Codes in welchem Kontext einzusetzen sind, bedarf es neben der fundierten sprachlichen Kompetenz auch profunder Kenntnisse der Kultur. Jede Kultur hat etwa ihre eigenen „heißen Wörter“, die man nicht so einfach übersetzen kann. Sprachen bedeuten nicht nur Herkunft, sondern wirken auch identitätsstiftend, unabhängig von ihrer Größe. Dieses Wissen wird ebenfalls in den Kursen vermittelt.

Sprachenvielfalt aufrecht zu erhalten, ist in der Romanistik wichtig. Inwiefern adressiert das auch die Wissenschaft?

Eckkrammer: Seit längerem ist zu beobachten, wie sich auch die Wissenschaft sprachlich globalisiert hat. Wissenschaftliche Kommunikation basiert immer mehr auf einem sehr unterschiedlich ausgeprägten, oftmals vereinfachtem Englisch. Die Präzision im Denken und Darstellen fällt dabei oft unter den Tisch. Doch wollen wir wirklich eine Halbwegskompetenz im intellektuellen Austausch? Ich plädiere für den Erhalt der gelebten mehrsprachigen Praxis, nicht nur für jene, die eine Karriere in der Romanistik erwägen. Mehrsprachige, interkulturell kompetente Menschen sind besser in der Lage, sich in einer globalisierten, kulturell komplexen Welt zurechtzufinden und ihre Probleme zu lösen. Sie verfügen über wertvolle Schlüsselkompetenzen, etwa die Fähigkeit, mehr als nur eine Verhaltens- und Denkweise zu entwickeln.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.01.2019