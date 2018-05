Sprache verändert das Spiel

Anzeige

Ein Regisseur ist der kreative Kopf hinter einem Theaterstück. Er werkelt im Verborgenen, bleibt für die Zuschauer oft unsichtbar. Die Schauspieler dagegen sind von ihm abhängig. Sie brauchen ihn als Korrektiv und als Ansprechpartner, wenn es um die Charakterzeichnung einer Rolle geht. Das wichtigste Handwerkszeug des Regisseurs ist die Kommunikation und die erfolgt über Sprache. Meist fühlt man sich in der eigenen Sprache am sichersten und kann das Gedachte am authentischsten transportieren.

Handwerkszeug verloren

Die Anglistische Theatergruppe Die Anglistische Theatergruppe der Uni Mannheim „Anglistic Theatre Group“ beschreibt sich selbst als „Gruppe aus jungen Universitätsstudenten mit Liebe fürs Theater und die englische Sprache.“ Insgesamt 23 Studierende waren an der Erarbeitung einer Inszenierung von Henrik Ibsen Drama „An enemy of the people“ beteiligt, das auf Deutsch „Ein Volksfeind“ heißt. 17 Studierende spielten dabei auf der Bühne, fünf wirkten als Techniker, Produzenten oder Techniker dahinter. Die Aufführungen fanden im Arkadentheater im Barockschloss statt. Bis zu 60 Zuschauer finden dort Platz. Die vier Vorstellungen waren ausverkauft. jsp

Seitdem er 16 Jahre alt ist, führt Benjamin Kohler in seiner Freizeit Regie. Doch eigentlich studiert der 21-Jährige an der Uni Mannheim VWL. Kohler hat am eigenen Leib erfahren, wie es sich anfühlt, wenn einem das wichtigste Handwerkszeug entzogen wird: die eigene Sprache. Denn im laufenden Semester hat er mit der „Anglistic Theatre Group“ der Universität Mannheim das englischsprachige Theaterstück „An enemy of the people“ inszeniert.

Das gesellschaftskritische Stück Henrik Ibsens, welches im deutschen „Ein Volksfeind“ heißt, handelt von einem Dorf, dessen Wohlstand auf dem dortigen Kurbad basiert. Ein Doktor, dessen Bruder der Bürgermeister der Stadt ist, möchte ein wissenschaftliches Gutachten veröffentlichen, wonach das Wasser des Bades verseucht ist. Die anfängliche Zustimmung der Bürgerschaft schlägt schnell in Ablehnung um, als der Bruder des Professors die Medien unter Druck setzt, mit steuerlichen Konsequenzen droht und seinen Bruder bei einer öffentlichen Versammlung als Feind der Menschen diffamiert.