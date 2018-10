Stargast in einem Film

David-Emil Wickström unterrichtet an der Popakademie. © cst

Professoren und Dozenten halten Vorlesungen und Seminare, doch was macht ihren Berufsalltag noch aus? Unsere Serie stellt sie vor.

Wer hätte gedacht, dass Joris Debütalbum „Hoffnungslos Hoffnungsvoll“ seine Bachelorarbeit an der Popakademie in Mannheim war? Dort sind Bachelorarbeiten im Studiengang Popmusikdesign Tonträger oder arrangierte Konzerte. Studiengangmanager ist seit 2010 der 40-jährige Prof. Dr. David-Emil Wickström, der auch Alice Merton mitbetreute.

„Wir wollen, dass unsere Studierenden mit fliegendem Start hier herausgehen, am besten gleich auf Tour und in Echo-Bereiche hineinkatapultiert werden“, sagt Wick-ström, der zudem den Studiengang Weltmusik mitbetreut. Seine Lehrtätigkeit reicht von Einführungs-Vorlesungen zur Populärmusik und Weltmusik bis hin zu thematisch vertiefenden Vorlesungen. „Eine spezielle Kanonbildung gibt es bei uns nicht“, erklärt er und bezieht sich dabei auf den Lehrbuchgebrauch. Seine Publikationen würden Horizonte in andere Bereiche wie Religion, Migration oder Nationalismus öffnen und seien oft verbunden mit den Ländern, die in seinem persönlichen Lebensweg eine Rolle gespielt haben.

In Norwegen geboren, kommt er als Sohn eines Schweden und einer US-Amerikanerin weit herum: Nach Stationen in Österreich, Berlin (Abi und Studienbeginn), Norwegen (Master in Ethnomusikologie), erneut Berlin (Promotion über russische Rockmusik), St. Petersburg (DAAD-Stipendium) verschlägt es ihn als Doktorand und Hochschuldozent nach Dänemark, bevor er sesshaft an der Popakademie wird. „Ich wollte nicht bewusst Musik studieren“, sagt Wickström.

Er spielte Trompete in Jazz-Bigbands in Berlin und Ska-Punk in der Band Svoboda in St.Petersburg. So kam er in die Russendisko-Szene und zu einem Starmoment im Film „Russendisko“ mit Matthias Schweighöfer. Privat hört er Bluegrass, skandinavische Musik und auch mal seine ehemaligen Studenten Blinker oder Alice Merton. cst

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018