Student und Universität erstatten Anzeige

Anzeige

Freitagabend, 1. Juli: Dima Bilyarchyk, BWL-Student, lernt mit einem Kommilitonen im Gruppenraum der Ehrenhofbibliothek der Universität Mannheim. „Ich hatte eine Aufgabe eher fertig, habe hochgeschaut und da war ein Flipchart, auf dem VWL-Formeln standen. Dann sehe ich das Hakenkreuz und die judenfeindlichen Beschimpfungen“, erzählt Bilyarchyk – der selbst jüdisch ist. „Mein erster Gedanke war, dass das doch wohl nicht wahr sein darf. Ich war erstaunt, all das an diesem Ort zu sehen, in der Universitätsbibliothek.“

Beim Rausgehen aus dem Gruppenraum sei ihm ein zweites Plakat aufgefallen, ebenfalls mit einem Hakenkreuz und einem antisemitischen Spruch beschmiert. Nachdem der Student den Sicherheitsdienst über die Straftat informiert hatte, nahm er die Plakate mit nach Hause: „Ich war sehr nachdenklich, habe mir Notizen gemacht. Es war für mich aber schnell klar, dass ich die Straftat öffentlich machen will.“ Am nächsten Tag habe er dann bei der Polizei „Anzeige gegen Unbekannt“ erstattet und die Plakate als Beweismittel abgegeben. Die Strafverfolgungsbehörde ermittelt bereits, Hinweise auf den oder die Täter gebe es bislang nicht (wir berichteten).

Plakate mit Schmierereien

Am Abend entschloss er sich, einen Post auf Facebook zu verfassen: „Ich wollte damit ein Bewusstsein schaffen, dass Juden ein Teil unserer Gesellschaft sind und Deutschland seit Jahrhunderten ein florierendes jüdisches Leben hat“, sagt er.