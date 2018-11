Studiengang für mehr Sicherheit im Netz

Seit dem Herbstsemester lockt die Hochschule Mannheim mit einem neuen Bachelor-Studiengang. Angelehnt an die Herausforderung der allgegenwärtigen Digitalisierung soll das Studium der „Cyber Security“ den Studierenden neue Fertigkeiten mit auf den Weg geben, um die Sicherheit im Netz zu garantieren. Die Zahl der Cyberattacken ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen, was die Unternehmen zwingt, ihrer IT-Sicherheit ein besonderes Augenmerk zu schenken. Das darauf ausgerichtete Grundstudium erscheint reizvoll: Rund 200 Bewerber zählte die Hochschule vor Beginn des Semesters – Zahlen, mit denen der Studiengangsleiter Sachar Paulus sehr zufrieden ist.

„Das Studium gliedert sich in drei Phasen“, erklärt er. Dazu gehörten neben den Grundlagen der Informatik und cyberspezifischen Inhalte ein Projekt- sowie ein Praxissemester. Hier würden die Studierenden einen realen Einblick in die Arbeitsfelder bekommen. Zuletzt könne man sich durch Wahlfächer spezialisieren. Die starke Interdisziplinarität und Praxisnähe seien deutliche Stärken des neuen Studiengangs, sagt Paulus. Das Besondere sei die Ausrichtung an den Bedürfnissen der Industrie zur sicheren Digitalisierung – „das bietet in dieser Form kein anderer Security-Bachelor, und passt sowohl zu unserer Hochschule als auch sehr gut zur Region“, so Paulus.

Weiterbildung im Master

Den Bachelor-Absolventen scheint demnach eine gute berufliche Zukunft zu blühen. Auch in der Weiterbildung im Master gibt es viele Optionen im Informatikbereich. Ein spezifischer interdisziplinärer Master sei ebenfalls im Gespräch, schließt Paulus, der von dem Erfolg des neuen Bachelor-Studienganges überzeugt ist.

Auch die ersten Studierenden blicken optimistisch auf die kommenden Semester. Wie etwa Robert Sattler. Er studiert seit diesem Herbst „Cyber Security“. Nach einer Ausbildung als Fachinformatiker und anschließender selbstständiger Tätigkeit entschied sich der 31-jährige sein Wissen zu vertiefen: „Bei der Entwicklung von Software gibt es viele Stolperfallen, und es ist nicht immer einfach, ohne entsprechende Kenntnisse bereits im Entstehungsprozess jede einzelne potenzielle Lücke zu verhindern. Hier möchte ich gern ansetzen und das nötige Wissen auf diesem Feld erlangen.“ Nach den ersten Wochen kann Robert Sattler ein positives Fazit ziehen. Das lege auch an den kleinen Gruppen. Weniger als 20 Studierende seien für den Bachelor Studiengang eingeschrieben, was sich positiv auf das Lernverhalten auswirke, sagt Sattler.

„Nimmt wichtige Rolle ein“

Aber auch die Lerninhalte überzeugen den Bachelor-Studenten: „Im Grundstudium gibt es einige Parallelen mit den restlichen Informatikstudiengängen, da sich die Grundlagen sehr ähneln. Dennoch haben wir bereits im ersten Semester das Modul Grundlagen der Automatisierungstechnik, das explizit für uns angeboten wird.“ Auch für ihn ist die Motivation klar: „Sicherheit nimmt durch die immer größer werdende Vernetzung unserer Welt und die Verschmelzung von Technik mit vielen unserer Lebensbereiche eine wichtige Rolle ein.“

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 14.11.2018