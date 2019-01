Studium an die modernen Zeiten anpassen

Vier baden-württembergische Hochschulen wurden für eine Strategieberatung zur Digitalisierung ausgewählt. Mit einem individuellen Beratungsangebot unterstützt das Wissenschaftsministerium des Landes gemeinsam mit dem Stifterverband vier Hochschulen aus Baden-Württemberg dabei, neue digitale Formen für Lehre und Lernen zu etablieren. Das teilt das Land in einer Pressemeldung mit. Die vier Hochschulen sind die Universität Mannheim, die Pädagogische Hochschule Weingarten, die Hochschule Albstadt-Sigmaringen und die Duale Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim. Alle vier nehmen in diesem Jahr am Programm des Stifterverbandes teil.

Im Beratungsprozess wird für die jeweilige Hochschule herausgearbeitet, wie sie ihre Lehr- und Lernangebot strategisch weiterentwickeln und gestalten kann. Wissenschaftsministerin Theresia Bauer äußert sich dazu: „Die Digitalisierung ermöglicht eine Vielzahl an neuen Möglichkeiten. Diese gilt es, in der Hochschulentwicklung zu nutzen und in die Lehre – Stichwort neue digitale Vermittlungskonzepte – einfließen zu lassen.“

Einsatz neuer Lernangebote

Weiter sagt Bauer, dass mit dem Beratungsprogramm die Hochschulen dabei unterstützt würden, die Digitalisierung in der Lehre passgenau auf das hochschuleigene Profil auszurichten. „So können mit dem Einsatz digitaler Lernangebote beispielsweise neue Zielgruppen erreicht und die internationale Studierendenmobilität gefördert werden“, so die Wissenschaftsministerin.

Volker Meyer-Guckel, stellvertretender Generalsekretär des Stifterverandes findet, dass die Auswahl der Hochschulen eine gute Mischung unterschiedlicher Hochschultypen widerspiegele. „Aufgrund der Diversität der Hochschulen und der Vielfalt digitaler Lehr- und Lernszenarien kann es keinen einheitlichen Weg geben, dem digitalen Wandel zu begegnen“, erklärt Volker Meyer-Guckel laut Pressemeldung. Die vier Hochschulen wurden von einer Jury, zusammengesetzt aus bundesweiten Vertretern aus Leitungsebenen von Hochschulen und Ver-bundprojekten digitaler Hochschulbildung sowie dem Lenkungskreis des Hochschulforums Digitalisierung, ausgewählt.

Experten beraten die Hochschulen

Der Beratungsprozess für baden-württembergische Hochschulen basiert auf dem Konzept der deutschlandweiten „Peer-to-Peer-Beratung“ des Hochschulforums Digitalisierung. Das Konzept sieht vor, dass erfahrene Experten aus anderen Hochschulen, Stiftungen oder der Wirtschaft die teilnehmenden Hochschulen beraten.

Es werden gemeinsam strategische Ansätze reflektiert oder entwickelt, Ziele definiert und die Umsetzung konkreter Maßnahmen angestoßen. Darüber hinaus wird der Austausch zwischen den Hochschulen zu entsprechenden Aktivitäten gefördert. kie

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.01.2019