Studium: Wie sinnvoll ist ein Auslandssemester?

Nicht nur Unternehmen sind international vernetzt, auch die Universitäten und Hochschulen sind es zunehmend. Das macht das Lernen an Einrichtungen auf der ganzen Welt möglich. Aber ist ein Studienaufenthalt im Ausland wirklich sinnvoll?

Pro

Von unserer Mitarbeiterin Anna-Lena Kiewiet

Viel Stress, um ein Auslandsstudium zu organisieren? Sicherlich. Aber das ist es allemal wert. Neue Kulturen erleben, neue Sprachen lernen, neue Menschen treffen – viele Eindrücke kommen auf einen zu. Wer danach wieder nach Hause zurückkehrt, spricht voller Begeisterung davon, hat Freunde auf der ganzen Welt und empfiehlt es jedem weiter. Persönlich ist es eine Chance, um sich weiterzuentwickeln und den eigenen Horizont zu erweitern. Wer sich alleine in einem fremden Land zurechtfinden muss, wird eigenständiger und weiß, was es für andere bedeutet, fremd in Deutschland zu sein. Außerdem nutzen die meisten Studierenden diese Zeit, um das Land zu bereisen. Auf jeden Fall kann man Erinnerungen schaffen, die ein Leben lang bleiben.

Kontra

Von unserer Mitarbeiterin Jacqueline Dinser

Ein Auslandssemester hat seine Reize. Mehr von der Welt sehen, in neue Kulturen eintauchen – aber zu welchem Preis? Denn in erster Line bedeutetet ein Auslandssemester viel Stress. In Studiengängen wie BWL ist es Pflicht, und somit fest im Semesterplan vorgesehen. Und in anderen Studiengängen? Hier müssen Vorlesungen aus späteren Semestern ab dem zweiten Semester vorgezogen werden, da entsprechende Kurse im Ausland nicht angerechnet werden. Und wofür? Um aufgrund des vollen Stundenplans unter Zeitdruck schlechter abzuschneiden? Ob es Initiativen oder andere Angebote der Uni sind – will man die Angebote wirklich wahrnehmen, braucht man Zeit. Und genau die nimmt einem die Vorbereitung für das Auslandssemester.