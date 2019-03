Tagung zur Gesundheit

Im Rahmen der „Fachkräfte- und Qualifizierungsinitiative Pflege 2.0, 2018 – 2022“ des Landes Rheinland-Pfalz findet an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen am Donnerstag, 21. März, die erste Fachtagung Gesundheitsförderung und Prävention in der Pflege statt. Von 10 bis 17 Uhr widmet sich die Tagung in der Aula der Hochschule (A-Geb., EG) dem Thema „Stärkung der psychischen Gesundheit“. Die Tagung ist kostenfrei und richtet sich an Pflegende sowie die interessierte Öffentlichkeit. Um Anmeldung im Internet (zu findent unter https://bit.ly/2T0P58S) wird aus organisatorischen Gründen gebeten. din

