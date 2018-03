Trainerin aus Leidenschaft

Anzeige

Als Trainerin stets gute Laune auszustrahlen, neue Choreographien zu liefern und bis zum letzten Takt die Teilnehmenden zu motivieren, egal, wie es ihr selbst körperlich oder emotional geht, verlange ein hohes Maß an Professionalität. All das leistet Hermann neben dem Master-Studium „Kultur und Wirtschaft: Hispanistik“, das nicht weniger arbeitsintensiv sei. Zumba ist für Herrmann Leidenschaft und Lebensstil zugleich. Zwischenzeitlich erlebte sie jedoch eine Phase der Lethargie. Das Hobby wurde zum Beruf mit kontrastarmen Facetten.

„Zur Freude an Zumba fand ich zurück, indem ich mich an die Zeit nach dem Abitur in Chile erinnert habe. Dort hatte mich der Zumba-Spirit gepackt“, so Hermann. Damit dieser sie nicht loslasse, nehme sie in ihrer Freizeit an Zumba-Kursen teil – ohne berufliche Pflichten. Dort kann sie den Kopf ausschalten, sich den Latino-Rhythmen hingeben und neue Energie gewinnen.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.03.2018