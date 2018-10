Uni Mannheim erreicht ersten Platz

Die Uni Mannheim hat beim Times Higher Education (THE) Ranking by Subject deutschlandweit Platz eins in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften erreicht. Weltweit belegt die Uni Mannnheim als beste deutsche Universität Platz 33, europaweit platziert sie sich jeweils auf Rang acht. Nach dem „hervorragenden Ergebnis im kürzlich erschienenen Times Higher Education World University Ranking schneidet die Universität Mannheim auch in den fachbezogenen Einzelrankings sehr gut ab“, heißt es.

Im weltweiten Vergleich konkurriere die Universität Mannheim mit Universitäten wie dem Massachusetts Institute of Technology, Stanford und Harvard. Das THE World University Ranking sei das weltweit einzige Ranking, das forschungsintensive Universitäten in ihren Kernaufgaben Lehre, Forschung, Forschungseinfluss, Wissenstransfer und Internationalisierung insgesamt bewertet. kie

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.10.2018