Uni unter den besten zehn Prozent

Im Times Higher Education Ranking ist die Universität Mannheim laut eigener Pressemitteilung unter den besten zehn Prozent aller Universitäten. Sie erreicht Platz 123 von 1258 bewerteten Universitäten weltweit. Im deutschlandweiten Vergleich belegt sie Platz 11. In Relation zum Vorjahrsranking verbessert sich die Universität Mannheim damit weltweit um zwei Plätze, in Deutschland um eine Position. Sie ist die einzige führende deutsche Universität ohne Naturwissenschaften oder Medizin. Insbesondere in der Kategorie Forschung habe die Universität Mannheim hervorragend abgeschnitten, heißt es. Mit ihrer guten Lehre belege sie im aktuellen Times Higher Education Europe Teaching Ranking deutschlandweit Platz 5.

Das „THE World University Ranking“ sei das weltweit einzige Ranking, das forschungsintensive Universitäten in ihren Kernaufgaben Lehre, Forschung, Forschungseinfluss, Wissenstransfer und Internationalisierung insgesamt bewertet. Für die aktuelle Ausgabe des Rankings seien 1258 Universitäten weltweit untersucht worden, davon 47 aus Deutschland.

Die Ergebnisse beruhten auf Befragungen von Wissenschaftlern sowie Zitationen aus wissenschaftlichen Veröffentlichungen und statistischen Erhebungen, die von den Hochschulen zur Verfügung gestellt werden. Es gehöre seit Jahren zu den international anerkanntesten Rankings im Hochschulbereich, heißt es abschließend. kie

