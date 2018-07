Viel mehr als nur Bücher

Anzeige

40 Bewerbungen auf eine Stelle

Die Ansprechpartner, die die Azubis anleiten, sitzen in den einzelnen Abteilungen. In der Ausbildung selbst lernen die Azubis dann alles vom reinen Katalogisieren der Bücher und elektronischen Medien über die Begleitung der Benutzung bis zur Beratung bei Problemen. Während der drei Jahre wechseln sich Praxis- und Theorieblöcke ab. Die Theorieblöcke finden in Calw, knapp zwei Autostunden von Mannheim entfernt, statt. „Dort sind die Auszubildenden aus ganz Baden-Württemberg dann im Internat, in Doppelzimmern, untergebracht“, sagt Kaldenberg.

Die Ausbildungsleiterin kennt ihre Azubis persönlich und legt Wert darauf, sie einmal in der Woche zu sehen: Zurzeit hat die UB Mannheim nämlich nur eine „Fami“. Alle zwei Jahre würden in der UB Mannheim ein oder zwei Ausbildungsplätze vergeben, der Bedarf wird vom Bundesland geregelt. Unbeliebter ist der Beruf im Laufe der Zeit nicht geworden, im Gegenteil: Auf eine Stelle, die die UB in der letzten Phase ausschreiben konnte, kamen laut der Ausbildungsleiterin 40 Bewerbungen.

Dennoch solle man, bevor man sich bewerbe, bedenken, dass es zwischen den verschiedenen Qualifikationsebenen keine Durchlässigkeiten gebe, man bleibe „festgetackert“ in seinen Verdienst- und Entwicklungsmöglichkeiten, sagt Kaldenberg. Aber sie bleibt zuversichtlich: „Dennoch gibt es mittlerweile mehr Fortbildungsprogramme als früher, obwohl diese sich oft kompliziert gestalten.“

Komplett andere Themenbereiche und Möglichkeiten als die „Famis“ lernt dagegen Christian Wilke kennen. Er absolviert ein zweijähriges Referendariat, von denen es pro Jahr in ganz Baden-Württemberg nur sechs Stück gibt. Damit bereitet sich der 32-Jährige auf den höheren Dienst vor, zunächst für den Themenbereich Sozialwissenschaften. Er hat Germanistik auf Magister studiert, die Verteidigung seiner Doktorarbeit in der Germanistik steht noch aus.

New York und Lissabon

Wilke selbst bezeichnet sein Referendariat als Lottogewinn: „Die Vielfalt in einer Bibliothek erlaubt es jedem, sich nach seinen Vorlieben, Interessen und Fähigkeiten einzubringen. Für die Mitarbeiter, die sich weiterentwickeln wollen, ist die Bibliothek quasi ein Eldorado.“ Auch seine jetzige Aufgabe gefällt ihm sehr: „Ich beschäftige mich mit der Online-Präsentation eines Verlagsarchivs von 30 000 Bänden, die die UB als Schenkung erhalten hat“, sagt Wilke. Vor allem freue er sich, dass er dabei seine IT-Affinitäten ebenso wie seine germanistische Ader ausleben könne.

Während seines Referendariats erhält er auch die Möglichkeit, Praktika in anderen Bibliotheken zu machen. Und so ging es für ihn nach Edinburgh, in die Staatsbibliothek Berlin, nach Göttingen, in die Deutsche Nationalbibliothek Leipzig – und sein für ihn noch anstehender Höhepunkt: drei Wochen in die Bibliothek des Goethe-Instituts nach Lissabon. Seine Mitstreiterin im Referendariat in Mannheim verschlägt es sogar drei Wochen nach New York und nach Harvard.

