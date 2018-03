Vielfalt für eine richtige Debatte

Anzeige

Denn ereignisreich ist dieser Abend gestartet. Bei den für so einen hohen Besuch üblichen polizeilichen Sicherheitsuntersuchungen des Veranstaltungsorts schlug ein Sprengstoffhund an, erzählt eine Mitarbeiterin des Theaters. Das NTM musste daraufhin für weitere Untersuchungen geräumt werden, den Beginn der Veranstaltung verschoben Schreiner und sein Team um eine Stunde. Am Ende erwies sich alles glücklicherweise als Fehlalarm. „Es soll jetzt losgehen – wofür man solange gearbeitet hat“, sagt Schreiner vor der Rampe zu einer Kommilitonin.

Wulff sitzt mittlerweile mit Oberbürgermeister Peter Kurz und Uni-Rektor Ernst-Ludwig von Thadden in der Reihe der Ehrengäste. Wenig später erstrahlt die Bühne im Scheinwerferlicht, der vierköpfige Vorstand betritt die Bühne und das Mannheim Forum 2018 unter dem Motto „Vernetzte Welten“ beginnt. „Christian Wulff einzuladen war mir und dem Team ein Anliegen“, sagt Schreiner am nächsten Kongresstag im Gespräch mit dieser Zeitung. Denn er vereine alles, wofür das Mannheim Forum einstehe, sowohl thematisch als auch persönlich: Wulff stehe für Vielfalt.

„Wir setzen uns dafür ein, sich mit Personen auseinanderzusetzen – auch wenn sie kontrovers diskutiert wurden“, sagt Schreiner, der Vorsitzender für den Bereich der inhaltlichen Konzeption und der Rednerakquise ist. Ihm tun an diesem Mittag vom vielen Laufen die Füße weh, sagt er, sein Handy leuchtet während des Gesprächs mehrfach auf. „Ich möchte den gesellschaftlichen Diskurs anregen“, sagt Schreiner, „und das Mannheim Forum bietet die Möglichkeit, relevante Themen mit verschiedenen Blickwinkeln zu beleuchten.“ Seit seinem ersten Semester sei er im Forum-Team dabei. „Wir leben in einer Zeit, in der viel, aber nicht immer richtig diskutiert wird.“ Die Debatte müsse bunt und nicht einseitig sein, erst dann könne sie zielführend in der Demokratie sein. „Dafür steht das Mannheim Forum – aber auch ich persönlich.“

Gestalten als Aufgabe

Mit sechs Themengebieten von Unternehmertum bis Kultur nähert sich der Kongress daher an sein diesjähriges Leitthema „Vernetzte Welten“ an, das vielfältig zu denken sei. „Meine erste Erfahrung in Vernetzung war ein halbes Schuljahr in den USA“, sagt Schreiner. Dort habe er zum ersten Mal einen Einblick in eine andere Kultur gehabt und konnte so eine Brücke bauen. „Vernetzung bedeutet, in Kontakt mit Menschen stehen, um andere Perspektiven in seine eigene Sichtweise einzubeziehen“, so Schreiner.

Dass Multikulturalismus die Zukunft ist, darüber spricht auch Wulff im NTM, aber auch von den Herausforderungen für die Gesellschaft und davon, dass man sich vor diesen nicht verstecken könne. Vielmehr müsse man gestalten lernen. Dass Schreiner und seine Team-Kollegen gestalten können, zeigen sie eindrucksvoll. „Ich bin froh, dass uns alles gelungen ist“, sagt Schreiner später bescheiden beim Sektempfang. Dann muss er wieder weiter, für einen Sekt fehle gerade die Zeit.

