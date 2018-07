Vom Hosen-Prototyp zum eigenen Unternehmen

Anzeige

In den letzten Monaten ist das Arbeitspensum der 22-Jährigen stetig gewachsen: „Zu Beginn habe ich ein paar Stunden in der Woche investiert, jetzt ist es eher eine normale Arbeitsstelle“, sagt Stolch. Vor allem in der Klausurenphase kann es daher auch mal stressig werden: „Dadurch, dass wir so viele im Team sind, die alle dahinterstehen und so viel Zeit investieren, wird man enorm entlastet“, so Stolch.

Doch nicht nur die Teammitglieder scheinen elektrisiert von „Blauherz“. So erhielt das Team kürzlich im Rahmen der „Google Impact Challenge“ 20 000 Euro, die nun in eine Erweiterung des Produktportfolios und in die Gründung der „Blauherz. gGmbH“ investiert wird. Der Social Project Contest, veranstaltet von der Fakultät für Betriebswirtschaftslehre der Universität Mannheim, war im letzten Jahr der erste Wettbewerb, den das Team gewonnen hat. Für den Wettbewerb werden die Einnahmen aus dem Verkauf des Absolventenweins gespendet, die Business School Mannheim verdoppelt den Betrag.

Damit erhielt Blauherz als Startkapital 1010 Euro, die sie in den Hosen-Prototypen investierten. Der Sieg sei für Stolch und das Team ein überwältigender Gedanke gewesen, das Team habe damals nur einen unfertigen Prototyp und eine Idee gehabt: „Denn egal, wie viel Herz und Zeit man in ein Projekt steckt, durch finanzielle Unterstützung kann man das Projekt weiter vorantreiben.“ Es konnten bereits mehr als 20 Hosen, 70 T-Shirts und 30 Beutel verkauft werden. Auch die Bestellungen im Online-Shop laufen nun an, ab Mitte September soll ausgeliefert werden. leo

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 01.08.2018