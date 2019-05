Warum Studenten wählen gehen

Am Sonntag, 26. Mai, finden die Europawahlen statt, und Felicitas Daube, die im zweiten Semester Betriebswirtschaftslehre studiert, erklärt, wieso sie wählen gehen wird. „Ich finde es einfach eine unglaubliche Möglichkeit, quer durch Europa reisen zu können, ohne ein Visum beantragen zu müssen“, so die 19-Jährige. Bei der vergangenen Wahl zum Europäischen Parlament, die 2014 stattgefunden hat, war jedoch gerade unter den jungen Menschen die Wahlbeteiligung gering. Laut Bundeswahlleiter haben damals nur 35,5 Prozent der 21- bis 24-Jährigen ihre Stimme abgegeben.

Europaflagge im Ehrenhof

An der Universität stellt die bevorstehende Wahl ein wichtiges Thema dar. Die Initiative „Aegee-Mannheim“ beispielsweise möchte besonders junge Menschen dazu bringen, wählen zu gehen. Yannic Lades, der der Präsident von „Aegee-Mannheim“ ist und Wirtschaftsinformatik an der Universität studiert, erklärt: „Junge Leute sind die Zukunft und sollten über diese Zukunft selbst entscheiden, denn sonst wird sie für sie entschieden.“ Um das zu verhindern, informiert die Initiative durch Stände an der Universität und eine eigene Veranstaltung am Donnerstag, 23. Mai, wie die Wahl funktioniert und welche Wahloptionen es gibt. Für das Wahlwochenende will die Initiative erreichen, dass auf dem Schloss die europäische Flagge gehisst wird, um ein sichtbares Zeichen für Europa zu setzen. Lades merkt zwar an, dass er auch Probleme sehe, die es in der EU gibt, aber er erklärt: „Wir sehen die Lösung nicht darin, gleich das ganze Haus einzureißen.“ Stattdessen solle man lieber proaktiv agieren, denn die EU biete einige Vorteile. Die gemeinsamen europäischen Werte, wie freie Entfaltungsmöglichkeiten für EU-Bürger und Demokratie, durch die Europa verbunden sei, würden durch die EU nach außen hin geschützt, so Lades. Deswegen möchte „Aegee“ das gesellschaftliche und politische Engagement unter jungen Menschen fördern.

„Wir sollten die Freiheiten, die uns die EU bietet, nicht als gegeben erachten. Wir müssen sie immer wieder verteidigen und das ist die Aufgabe von jedem Einzelnen“, so Lades. Wie Lades sieht dies auch Daube. Die BWL-Studentin freut sich, dass die EU es ermöglicht, die vielfältigsten Menschen und Kulturen kennenzulernen. „Das ist doch ein Traum. Aber diesen Zustand dürfen wir nicht als selbstverständlich hinnehmen. Rechtsextremistische Menschen und Parteien versuchen, dieses Glück zu zerstören. Deshalb lohnt es sich meiner Meinung nach, für Europa zu kämpfen“, sagt die 19-Jährige.

Warum gleichzeitig?

Zusätzlich zu den Wahlen zum Europäischen Parlament werden am Sonntag, 26. Mai, auch Kommunalwahlen in Baden-Württemberg abgehalten. Marc Debus, Professor für Vergleichende Regierungslehre an der Universität Mannheim, erklärt diese Zusammenlegung: „Zum einen gibt es dafür administrative Gründe.“ Dabei gehe es um die Organisation der Wahlen, die vereinfacht wird, wenn beide Wahlen zeitgleich stattfinden. „Zum anderen geht es indirekt auch darum, die Wahlbeteiligung zu erhöhen“, führt der 40-jährige Politikwissenschaftler aus. Es soll ein stärkeres wechselseitiges Interesse an beiden Wahlen geschaffen werden. Denn beide gelten als sogenannte „second-order elections“. Dabei handele es sich um Wahlen, die von Teilen der Bevölkerung im Gegensatz zu Wahlen zu nationalen Parlamenten als tendenziell weniger wichtig angesehen würden.

Für die jüngeren Altersgruppen käme verstärkend hinzu, dass diese in eher geringerem Ausmaß wählen gingen als die älteren Bevölkerungsgruppen. Andererseits erklärt Debus, dass die Wahlbeteiligung in diesem Jahr eine spannende Frage wird, da durch Themen wie den Brexit die Aufmerksamkeit für die EU gestiegen sei. Die Zusammenlegung der Wahlen könne aber auch manche Wähler überfordern, wenn sowohl europäische als auch lokale Fragen thematisiert werden, so Debus.

Die 20-jährige Theresa Poralla studiert im vierten Semester und sagt: „Die anstehende Wahl des Europäischen Parlaments halte ich für besonders wichtig, weil wir die momentanen globalen Herausforderungen von Klimawandel, Ungleichheit und Migration nicht als Einzelstaaten lösen können.“

