Was Jogi nicht schafft, müssen die Roboter richten

Ein hoher Abstoß fliegt über das Spielfeld, ein Mitspieler nimmt diesen an, umspielt die gegnerische Abwehr, dann den Torwart und Tor! Fast wäre unbemerkt geblieben, dass es sich bei den „Spielern“ um zwölf autonome Roboter handelt.

Denn jetzt fanden, ganz im Schatten der Fußballweltmeisterschaft, in der kanadischen Stadt Montreal die Robo-Cup-Weltmeisterschaften statt. In der sogenannten „Small Size League“ sind Studierende und Alumni der DHBW Mannheim gegen 17 Teams aus der ganzen Welt angetreten – und haben auf dem Siegertreppchen den dritten Platz erklommen.

„Das hat uns positiv überrascht, auch, dass wir in der Weltrangliste auf Platz drei vorgerückt sind“, sagt Sabolc Jut, Informationstechnik-Student im vierten Semester. In der Small-Size-League, in der die Mannheimer angesiedelt sind, kämpfen immer acht gegen acht, rund zweieinhalb Kilo schwere, zylindrische Roboter mit vier Rädern auf einem zwölf mal neun Meter großen Feld um den Sieg. Dabei werden sie von Kameras überwacht, die ihre Informationen per Netzwerk an die Computer der Teams und von dort per Funk an die Roboter weiterleitet.