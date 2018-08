Weltweites Projekt

Anzeige

Seit kurzem ist die sechste internationale Summer School an der Universität Mannheim beendet. Auch dieses Jahr haben wieder internationale und nationale Studierende in ihren Semesterferien die Schulbank gedrückt und sich unter dem Motto „Crossing Borders in a Changing World“ (Grenzen überschreiten in einer sich verändernden Welt) auf internationales Terrain begeben.

Vom 21. Juli bis 11. August konnten Studierende in ihren Semesterferien speziell angebotene Kurse belegen und gleichzeitig auch Studienleistungen erwerben. International renommierte Professoren aus Nord- und Südamerika sowie Afrika waren speziell für die Summer School nach Mannheim eingeladen worden. Die Kurse, die alle auf Englisch gehalten wurden, behandelten aktuelle Themen und gaben den Teilnehmern so die Chance, zu diskutieren und in einen Austausch mit Kommilitonen aus der ganzen Welt zu kommen.

Auch die Popakademie und die Hochschule Ludwigshafen beteiligen sich am Summer School Projekt (wir berichteten). Denn die Summer School richte sich nicht nur an Mannheimer Studierende, sondern sei Teil eines großen, internationalen Projekts an dem viele internationale Studierende zusammenkommen. Viele Partneruniversitäten der Universität Mannheim bieten ähnliche Summer Schools an.