Widerstand im Nationalsozialismus

Am heutigen Mittwoch, 12. September, hält Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh an der Universität Mannheim eine Alfred-Delp-Gedenkvorlesung zur Bedeutung des christlich motivierten Widerstands gegen den Nationalsozialismus für die heutige Zeit. Die Vorlesung findet um 17.15 Uhr im Schloss Ostflügel, Hörsaal SN 169 (erster Stock) statt. Interessierte sind eingeladen.

Die seit 2009 stattfindende und vom Historischen Institut der Universität Mannheim und der Alfred-Delp-Gesellschaft Mannheim organisierte Vorlesung erinnere an den während des Nationalsozialismus ermordeten Jesuitenpater Alfred Delp, der innerhalb des „Kreisauer Kreises“ die Position der katholischen Soziallehre vertreten habe. Mit der Vorlesung soll die Erinnerung an den Widerstand wachgehalten und seine Bandbreite sichtbar gemacht werden. Die Vorlesung werde zudem die Aktualität des Themas in einer multikulturellen Gesellschaft thematisieren. kie

