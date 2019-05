„Wie eine High School, nur viel größer“

Johannes Geith studiert an der Universität Mannheim Politikwissenschaft mit Medien- und Kommunikationswissenschaft im Beifach.

Momentan ist er im sechsten Semester und dabei, seinen Bachelor zu schreiben.

In seinem fünften Semester hat Geith ein Auslandssemester an der Iowa State University in Ames, Iowa absolviert.

Die Iowa State University zählt rund 27 600 Studierende.

Somit besteht etwa die Hälfte der Bevölkerung in Ames aus Studentinnen und Studenten. din (Bild: Dinser)