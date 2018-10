Woher kommt das Geld?

„Ohne Moos nichts los“ – das ist eine weit verbreitete Redewendung. Und sie gilt nicht nur für den Durchschnittsbürger, sondern auch für die Hochschulen Deutschlands. Denn die sind auf die Bundesländer als Geldgeber angewiesen. Halten sich die Bundesländer bei der Finanzierung zurück, spüren das also die Hochschulen unmittelbar. Auch deshalb hat die Rolle der Drittmittel für die Universitäten in den letzten Jahren zugenommen, erklärt eine Sprecherin der Universität Mannheim. Unter Drittmitteln werden öffentliche und private Gelder verstanden, die eben nicht zur Grundfinanzierung vom Land gehören. Die Universität Mannheim bewirbt sich aktiv um die Einwerbung – denn die Fördergeldern unterstützen nicht nur die Forschung, sondern sind neben Rankingergebnissen ein wichtiges Messinstrument für die Forschungsstärke von Hochschulen.

Mehrere Professuren finanziert

Zu Drittmitteln zählen Mittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG), von Bundesministerien und der Europäischen Union oder auch von Stiftungen oder aus der Wirtschaft. Drittmittel seien essentiell, wolle man international wettbewerbsfähig forschen, sagt die Uni-Sprecherin.

Neben der Finanzierung von Forschungsprojekten werden die Drittmittel, die die Universität erhält, auch für die finanzielle Unterstützung der Studierenden in Form von Stipendien eingesetzt. Die Uni benötige Drittmittel für die Stipendien, da sie die eigenen Haushaltsmittel nur für feste, vom Land vorgegebene Zwecke einsetzen dürfe, was typischerweise Stipendien ausschließe, so die Pressestelle. Der Großteil des eingeworbenen Geldes fließe jedoch in Forschungsprojekte. Zudem würden über Drittmittel von privaten Unternehmen und Stiftungen auch sechs Stiftungsprofessuren der Universität Mannheim finanziert.

Darunter die Stiftungsjuniorprofessur für Digitale Kanäle und Verwaltung. Julia Krönung (kleines Bild rechts) wird von der Dieter-Schwarz-Stiftung und dem Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft gefördert. Ohne die finanzielle Unterstützung wäre ihr aufwendiges Forschungsprojekt, das der Frage nachgeht, warum so wenige junge Frauen MINT-Studiengänge (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) ergreifen, nicht ohne weiteres möglich, sagt Krönung: „Wir Forscher sind auf Drittmittel angewiesen, um entsprechende Datensätze für spätere Veröffentlichungen zu erheben. Selbstverständlich ist dabei Forschung im Vorteil, die sich mit Themen befasst, die für die Privatwirtschaft interessant sind.“

Die Universität Mannheim achtet nach eigenen Angaben jedoch strikt darauf, dass Drittmittel-finanzierte Forschung frei ist und Drittmittelgeber keinen Einfluss auf Forschungsmethoden und -ergebnisse nehmen. Dem stimmt auch Krönung zu: „Zwar könnte man die These aufstellen, dass es systembedingt eine leichte Tendenz gibt, eigene Forschung auch für Unternehmen attraktiv zu machen, um eben nicht nur auf staatliche Förderinstitutionen setzen zu müssen was Drittmittel betrifft. Als Einflussnahme würde ich das aber nicht bezeichnen, da niemals das Ergebnis einer Forschung beeinflusst werden kann, nur ihre Durchführbarkeit.“ Unter diesen Bedingungen stelle jeder in die Universität investierte Euro einen Gewinn für die Wissenschaft und damit die Gesellschaft dar, sagt die Uni-Sprecherin.

Völlig unproblematisch seien Drittmittel jedoch nicht, findet dagegen Andreas Mayer (kleines Bild rechts). Der 27-Jährige studiert Wirtschaftspädagogik im dritten Mastersemester. „Meiner Meinung nach ist es klar ersichtlich, dass die Uni Mannheim Drittmittel erhält. Zudem ist es logisch, dass die Wirtschaft tendenziell eher ihr nützliche Themen fördert. Das ist nichts Schlechtes. Ein gewisses Transparenzrisiko ist aber immer gegeben.“ Das sei auch der Universität bekannt, weshalb eine Website mit aktuellen Zahlen und Fakten eingerichtet werden soll. So soll die Transparenz der Drittmitteleinnahmen erhöht werden. Auch Patrick Mail (kleines Bild rechts), Politikwissenschaftsstudent, findet die Transparenz bei Drittmitteln wichtig: „Auch wenn man in manchen Hörsälen kaum übersehen kann, wer die Stühle gestiftet hat, denke ich doch, dass eine Internetseite mit Offenlegung der Drittmittel gerade für die Forschungsprojekte der Uni wichtig ist.“ Der Aufbau der Internetseite werde bis Ende 2018 dauern, sagt die Sprecherin.

