Zehn Kilo Ausrüstung

Studierende sind kreativ, wenn es darum geht, ihr Budget aufzubessern. Was sie alles machen, erzählt unsere Serie.

Eine riesige Kamera, ein Stativ und Ton-Ausrüstung: Anfangs schleppte Fabian Oppel insgesamt gut zehn Kilo Equipment zu jedem Termin. „Nach und nach habe ich mir aber eine eigene Ausrüstung zugelegt“, so der 22-Jährige. Jetzt besitze er beispielsweise einen kleinen Camcorder, der wesentlich leichter und handlicher ist. Denn der Germanistik- und BWL-Student ist seit fast drei Jahren freier Videojournalist für „Campus-TV“ beim Rhein-Neckar-Fernsehen (RNF).

Hierfür dreht Fabian meist kurze Nachrichtenfilme, die zwischen 30 Sekunden und einer Minute lang sind. Für so einen Beitrag benötige er zehn Minuten Bildmaterial, um genügend Auswahl zu haben. Die meiste Zeit verwende er allerdings für die Nachbereitung: „Die Texte für die Beiträge schreibe und spreche ich selbst. Danach muss ich das Material noch schneiden“, sagt Fabian. Deswegen arbeite er ungefähr vier Stunden an einem Nachrichtenfilm, der am Ende 30 Sekunden ausgestrahlt wird. Rund um die Kameraführung und die Schnitt-Software hat sich der Student vieles selbst beigebracht. Worte wie „Achsensprung“ oder „Gegenschuss“ sind für ihn mittlerweile normal. „Auch das Sprechen fürs Fernsehen ist ganz anders“, sagt der 22-Jährige. Deswegen hat er auch bestimmte Atemtechniken gelernt.