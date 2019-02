Zu Gast in Südafrika

Mit der School of Literature, Language and Media der University of the Witwatersrand, Johannesburg, erweitert die Philosophische Fakultät der Universität Mannheim nach eigenen Angaben ihre internationalen Kooperationen um einen attraktiven Partner in Südafrika.

Die University of the Witwatersrand zählt demnach zu den besten Universitäten des Landes und ist in Forschung und Lehre breit aufgestellt. Zu den Schwerpunkten der Philosophischen Fakultät gibt es zahlreiche Anknüpfungspunkte, die im Rahmen gemeinsamer Projekte in Forschung und Lehre vertieft werden sollen.

Als erste Partneruniversität im südlichen Afrika wird die University of the Witwatersrand zukünftig Studierenden und Forschenden der Philosophischen Fakultät für einen Gastaufenthalt zur Verfügung stehen. Ebenso werden Gäste aus Südafrika künftig nach Mannheim kommen – beispielsweise im Rahmen der diesjährigen Summer School der Philosophischen Fakultät, bei der Lesley Cowling aus Johannesburg auch ein eigens Seminar leiten wird. kie

