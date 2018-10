Zukunft der Pflege: Roboter?

Welche Rolle spielen Roboter in der Pflege im 21. Jahrhundert? Wie beeinflusst Künstliche Intelligenz (KI) die Medizin der Zukunft? Und welche ethischen Folgen hat die Digitalisierung im Gesundheitswesen? Diese Fragen sind Themen der 15. Gesundheitsökonomischen Gespräche an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein.

Am Freitag, 26. Oktober, treffen sich Fachvertreter, Kooperationspartner und Studierende in der Aula der Hochschule bei der Tagung mit dem Titel „Künstliche Intelligenz, Robotik und autonome Systeme in der Gesundheitsversorgung“. „Die Idee dieser Veranstaltung kam von Studierenden des Bachelorstudiums Gesundheitsökonomie im Praxisverbund (GiP)“, erklärt die Geschäftsführerin des Studiengangs, Monika Bergmann. „So haben Studierende die Möglichkeit, aktuelle Themen zwischen Theorie und Praxis mit einer breiten Fachöffentlichkeit sowie Experten aus dem Berufsalltag zu diskutieren“, fügt die gebürtige Hamburgerin hinzu.

Denkverhalten nachbilden

Seit 15 Jahren veranstaltet das Institut für Management, Ökonomie und Versorgung im Gesundheitsbereich (IMÖVG) die Tagungsreihe. Die Themen variieren jährlich und reichen dabei von dem Einfluss der demografischen Entwicklung auf das Gesundheitswesen über Wettbewerbsstrategien für Krankenkassen bis hin zur Regionalisierung der Gesundheitsversorgung. Der Fokus in diesem Jahr liege auf Künstlicher Intelligenz, Robotik und autonomen Systemen. Diese unterlägen einem permanenten und beschleunigten Wandel.

„Künstliche Intelligenz befasst sich insbesondere mit der Leistung der menschlichen Wahrnehmung und des Verstandes. Das sind beispielsweise Denk-, Entscheidungs- und Problemlösungsverhalten,“ sagt der wissenschaftliche Leiter der Tagung, Heinrich Hanika. „Forschende zur Künstlichen Intelligenz versuchen mit computergestützten Verfahren, diese Prozesse zu operationalisieren beziehungsweise nachbilden zu können.“

Für die Robotik spiele die Künstliche Intelligenz eine herausragende Rolle. Schließlich müssten nicht nur humanoide Roboter einen gewissen Grad von Intelligenz aufweisen, sondern auch Maschinen. Die Robotik, insbesondere Servicerobotik wie etwa Pflegeroboter, gelte als eine Schlüsseltechnologie im 21. Jahrhundert. Ein weiterer Schwerpunkt der Tagungsreihe liegt auf autonomen Systemen in der Gesundheitsversorgung. Diese lösen zunehmend komplexe Aufgaben und lernen, selbstständig Entscheidungen zu treffen sowie ohne Zutun des Menschen auf variable Abläufe zu reagieren.

Ethische und rechtliche Fragen

Da Menschen in der KI-Forschung Menschenähnliches erreichen wollen, werden immer wieder ethische und erkenntnistheoretische Fragestellungen aufgeworfen. Auch die Diskussion über den moralischen und rechtlichen Status von Robotern mit Künstlicher Intelligenz sei noch nicht abgeschlossen.

„Die Zukunft des Menschen“ hat Hanika seinen Vortrag zu diesem Thema betitelt. Der gebürtige Unterfranke ist Professor für Wirtschaftsrecht und Recht der Europäischen Union an der Hochschule in Ludwigshafen. Passend zum Thema hat er in diesem Jahr sein Buch „Digitalisierung und Big Data im Universum des Rechts – zur guten digitalen Ordnung am Beispiel der Gesundheitswirtschaft“ veröffentlicht. „Ein derzeit großes Problem ist die Frage nach der Haftung“, erklärt der 61-Jährige. Wer leistet Schadensersatz, wenn ein Pflegeroboter beim Essenausfahren einen Patienten anfährt?

Experten aus ganz Deutschland

„Das könnte der Hersteller sein, der den Roboter produziert hat. Außerdem kommt der Betreiber in Frage, in diesem Fall wäre das die Pflegeeinrichtung. Je nach Situation kann auch der Patient verantwortlich sein. Eine vierte Möglichkeit wäre, dass der Roboter selbst haftet, schließlich trifft er autonome Entscheidungen. Dies ist allerdings nicht die derzeitige Rechtslage in Deutschland,“ betont Hanika.

Die diesjährige 15. Gesundheits-ökonomischen Gespräche nehmen den „Digitalisierungsfaden“ des letztjährigen Tagungsthemas auf und befassen sich mit neuen Technologien im Hinblick auf die Chancen und Risiken für die Gesundheitsversorgung.

Unter den eingeladenen Referenten sind Professoren aus Bremen, Fulda und Karlsruhe sowie Experten von SAP und der Krankenkasse AOK. Die Experten thematisieren in ihren Vorträgen Gegenwarts- und Zukunftsthemen. Gleichzeitig gehen sie auf deren Auswirkungen auf die Gesellschaft ein.

