Zusammenarbeit mit chinesischer Uni

In einem vom Bundesministerium für Gesundheit geförderten Forschungsprojekt untersuchen Eveline Häusler und Barbara Darimont seit 2017 in Kooperation mit der School of Public Health der Beijing Universität in Chinas Hauptstadt Peking Handlungsfelder der Qualitätssicherung in chinesischen und deutschen Krankenhäusern.

Eveline Häusler ist vom Institut für Management, Ökonomie und Versorgung im Gesundheitsbereich und Barbara Darimont vom Ostasieninstitut der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Bei einer Reise nach Peking wurde haben sich die Wissenschaftler vor Ort intensiv ausgetauscht und das Projekt weiter vorangetrieben. Studierende der Beijing Universität aus dem Bereich Medizin und Health Care Management waren in die fachliche Arbeit ebenso wie bei der Begleitung und Unterstützung der ausländischen Gäste eingebunden. din

